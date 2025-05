El cónclave comenzó con fumata negra y crece la expectativa por el próximo Papa

Fumata negra en el Vaticano. La jornada inicial del cónclave para elegir al sucesor de Francisco concluyó este miércoles sin resultados: la fumata negra se dejó ver a las 16, hora argentina, anunciado que no había nuevo Papa.

En diálogo con el programa GPS de Elonce, José Luis Dell'Ali, periodista argentino acreditado en el Vaticano, “cerca de las 21 horas en Roma se vio el humo de color negro en la chimenea instalada en el techo de la Capilla Sixtina”, relató el cronista.

Desde el corazón del Vaticano, Dell Allí describió que la jornada comenzó temprano con la misa Pro Eligendo Pontifice, concelebrada por los 133 cardenales electores. “Después se dirigieron por la tarde a la Capilla Sixtina en peregrinación, donde, luego de tres horas, se demoró un poquito esta primera fumata, vamos a ver qué suceden con las otras a partir de mañana”, explicó.

Expectativa en el Vaticano por el nuevo Pontífice

En cuanto al ambiente en la Plaza San Pedro, señaló: “Había más o menos 30.000 personas presentes en ese momento esperando esta primera fumata. Imagínense cuánta gente habrá cuando la fumata sea blanca”.

Fumata negra en la primera votación

Cómo sigue el cónclave y qué se espera

Dell'Ali detalló que las deliberaciones continuarán este jueves con más votaciones: este jueves “volverán los cardenales a reunirse a partir de la mañana con dos elecciones que van a dar lugar a una fumata al mediodía romano, y otras dos por la tarde, con otra fumata cerca de las 19:30”.

Sobre la duración estimada del cónclave, mencionó una observación llamativa: “Vi que los cardenales ingresaban con una valija muy pequeña, lo que nos hace pensar que para ellos esto será algo de dos o tres días nada más”.

También recordó los antecedentes recientes: “En los últimos tres cónclaves estuvimos entre tres y dos días. Hay que estar muy atentos a la quinta votación, mañana por la noche, y a la sexta, el viernes por la mañana, porque ahí se eligió a Benedicto XVI y luego a Francisco”, en el año 2013.

Los nombres que suenan y el deseo de un Papa “de la periferia”

Consultado por los posibles candidatos, Dell'Ali señaló: “El cardenal Parolín es el que tiene la mayor cantidad de votos, pero se ve que no le alcanza todavía”. También mencionó al filipino Luis Tagle: “Se piensa en un cardenal de la periferia, que no sea italiano, tal vez no europeo. Se hablaba de un pastor de la unidad”.

Respecto al proceso de votación, describió que todo se realiza manualmente: “No hay ordenadores ni teléfonos. Cada cardenal escribe a mano en una papeleta el nombre elegido, y luego esos votos se cuentan uno por uno, se cosen y se queman”.

Dell'Ali también destacó el carácter plural del cónclave: “Estamos hablando por primera vez de un cónclave muy internacional, con 70 nacionalidades diferentes. Son 133 cardenales que representan a los cinco continentes”.

Multitud en Roma y ambiente de vigilia

El periodista concluyó su crónica explicando que el ambiente en el Vaticano va en aumento: “Si esta fue la primera fumata con 30.000 personas, cuando al menos el 90% de las posibilidades eran de que fuera negra, no quiero imaginar lo que será a partir de mañana y sobre todo en las últimas, cuando haya posibilidad de humo blanco”.

Y anticipó: “En las fumatas de la tarde estos números se van a duplicar, sobre todo con la llegada de turistas, peregrinos y estudiantes que salen de las escuelas y van a la plaza San Pedro”.

El proceso continúa, y el mundo católico sigue con atención cada señal desde el techo de la Capilla Sixtina. Elonce.com