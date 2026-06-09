El acceso a internet sigue en expansión en Entre Ríos: hay 1,4 millones de conexiones

El acceso a internet continúa creciendo en Entre Ríos. Así lo reflejó el último informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que reveló que la provincia alcanzó 1.437.982 accesos durante marzo de 2026, una cifra que representa una variación interanual del 3,8%.

Uno de los datos más destacados del relevamiento es que Entre Ríos registró 0,98 accesos por habitante, un indicador que muestra que la cantidad de conexiones prácticamente equivale a la población provincial.

El estudio forma parte del informe nacional sobre accesos a internet correspondiente al primer trimestre del año, período en el que Argentina superó los 51 millones de conexiones entre servicios móviles y fijos.

Los accesos móviles siguen siendo mayoría

Del total registrado en Entre Ríos, la mayor parte corresponde a conexiones móviles. Según los datos oficiales, la provincia contabilizó 1.194.550 accesos a través de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles, con un crecimiento interanual del 2,5%.

Por su parte, los accesos fijos alcanzaron las 243.432 conexiones, mostrando un incremento del 10,4% respecto a marzo de 2025. Este segmento fue el que presentó la mayor expansión dentro del territorio entrerriano.

Los números reflejan una tendencia que también se observa a nivel nacional, donde las conexiones domiciliarias mediante fibra óptica y otros servicios fijos continúan aumentando a un ritmo superior al de los accesos móviles.

El uso residencial concentra la mayor parte de las conexiones

El informe del Indec también muestra que la utilización residencial sigue siendo ampliamente predominante, según informó APF.

En Entre Ríos se contabilizaron 1.369.282 accesos residenciales a internet, cifra que representa un crecimiento del 3,9% en comparación con el mismo período del año anterior.

En tanto, las conexiones correspondientes a organizaciones, empresas e instituciones alcanzaron los 68.700 accesos, con una suba interanual del 2,5%.

Cómo quedó Entre Ríos en el contexto nacional

A nivel país, durante marzo de 2026 se registraron 51.440.460 accesos a internet, lo que significó un aumento del 3,6% respecto al mismo mes de 2025.

Dentro de ese total, los accesos móviles superaron los 39,7 millones, mientras que las conexiones fijas alcanzaron los 11,7 millones. Estas últimas fueron las que mostraron el crecimiento más importante, con una expansión del 9,2% interanual.

Aunque Entre Ríos no figura entre las provincias con mayores niveles de conectividad por habitante, los datos muestran una evolución sostenida y la consolidación del acceso a internet como un servicio cada vez más extendido en hogares