Eduner celebró 27 años de trayectoria y homenajeó al docente Juan Vilar

La Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos celebró sus 27 años con un evento cultural en la Facultad de Ciencias Económicas, destacando su rol como vehículo del conocimiento y el patrimonio cultural de la provincia. La celebración incluyó un emotivo homenaje al docente Juan Vilar.
La Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Eduner) festejó sus 27 años de existencia con una celebración que incluyó música en vivo, lecturas de poesía y la presencia de autores y docentes, realizada en el patio de la Facultad de Ciencias Económicas. El director de la editorial, Gustavo Martínez, resaltó el rol del sello en el ámbito editorial de la provincia y del país.
Consultado por Elonce sobre este largo recorrido, Martínez expresó la satisfacción del equipo: "Estamos muy contentos, sentimos que de alguna manera la editorial se convirtió en vehículo de cosas que son importantes para nuestra provincia. Del conocimiento que produce la propia universidad, pero también de las letras de nuestra provincia, de científicos de nuestra provincia, de todo el trabajo de rescate del patrimonio cultural que hacemos", dijo a Elonce.
El director de Eduner remarcó: "Es algo con lo que estamos muy contentos, con los logros que hemos alcanzado".
El evento de aniversario fue una muestra de la actividad cultural y académica que promueve la editorial. "Además, instancias como estas en las cuales compartimos encuentro, no solo podemos mostrar muchos libros, sino que nos acompañan artistas, músicos, gente del teatro leyendo poesía. La verdad estamos contentísimos", sostuvo Martínez.
Homenaje a Juan Vilar y proyecciones
La celebración incluyó un momento especial dedicado al docente Juan Vilar, quien cuenta con más de 30 años de trayectoria en la UNER.
"Arrancamos con algunas palabras y algunos videos con los que quisimos dar cuenta del trabajo que hacemos con la editorial municipal de Paraná, también con los recorridos literarios y baúles andariegos", comentó el director de Eduner.
Luego se dio paso a la participación de varios participantes que leyeron fragmentos de la obra de Juan Vilar, quien estuvo presente. Posteriormente se presentaron músicos, ejecutando tangos, y también gente de teatro leyendo poesías.
Desafíos y vínculos con la comunidad
Respecto a los desafíos futuros de la editorial, Martínez puso énfasis en la continuidad de la producción y la difusión, e invitó a "Que nos sigan en las redes sociales y en la web" destacando que, "por más que es fin de año, hemos recibido muchísimas novedades" afirmó.
Martínez agregó que "en la semana vamos a recibir muchos libros que están llegando de imprenta y estamos empezando a distribuir". Son obras "de historia, literatura, ciencias, muchísima variedad", anticipó.
El director de la editorial subrayó el objetivo de continuar fortaleciendo la presencia institucional: "Esperamos poder seguir en eso: fortaleciendo nuestro trabajo en la provincia y en la región, lo que entendemos que es nuestra tarea; y que es una manera también de dar a conocer la importancia que tiene para una sociedad la universidad pública y gratuita", enfatizó.
Además, el director hizo hincapié en la necesidad de que, tanto los estudiantes como la comunidad en general, se acerquen a las publicaciones de la universidad. "Hay muchos estudiantes que pueden estudiar con contenidos hechos por sus propios docentes y concretados en títulos de nuestra editorial", explicó. También agregó que la editorial "está muy enfocada en toda su comunidad y en nuestra región".
El evento sirvió para exhibir la vasta producción de la UNER y de otras casas de estudio. "Hay muchísimos libros. Están todos los libros nuestros y de otras editoriales, más de 40 sellos de editoriales de universidades públicas", indicó Martínez, agradeciendo el trabajo de todo el equipo.
Juan Vilar valora el rol de Eduner y el libro en papel
En el marco de la celebración, uno de los momentos centrales fue el reconocimiento a la trayectoria del docente Juan Vilar, quien cuenta con una extensa carrera en la Facultad de Ciencias Económicas y es autor de varias publicaciones editadas por la UNER.
Consultado sobre lo que significa este homenaje, después de 27 años de vida de la editorial, Vilar expresó su gratitud y satisfacción por el trabajo realizado.
"Estoy muy agradecido. Creo que es demasiado para mí, pero me reconforta mucho por todo lo que he hecho, por todo lo que he trabajado, por todo lo que he querido hacer", sostuvo Vilar, refiriéndose al reconocimiento.
El docente y autor destacó la colaboración de la editorial para difundir su trabajo de investigación histórica. "La editorial Eduner ha sido muy generosa conmigo y ha permitido que se publicaran, hasta ahora, nueve tomos de toda la historia Argentina que he tratado de hacer refutando a tantas falsedades históricas que han escrito los porteños, fundamentalmente, y que se repite a través de las escuelas, de los colegios y que han llegado hasta nosotros", explicó.
Y concluyó su agradecimiento: "Efectivamente estoy muy agradecido por todas estas atenciones que han tenido para conmigo, y al público que ha recepcionado también lo que ha dicho aquí", afirmó.
Para finalizar, Juan Vilar se refirió a la importancia de la subsistencia del libro impreso en el contexto actual, donde lo digital cobra cada vez más impulso.
"Me parece realmente todo un logro de que el libro siga subsistiendo con fuerza a pesar de que algunos creyeron, y dijeron, que iba a terminarse con la página escrita", reflexionó el docente.
En su opinión, la clave está en la coexistencia de ambos formatos: "Que justo con estas publicaciones escritas estén ediciones digitales, como por ejemplo está haciendo con mis libros. Un gusto", cerró, destacando que es necesario asegurar la continuidad de la producción cultural y educativa.