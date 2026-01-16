 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Preocupa la salud del ex mandatario

El ex presidente Eduardo Duhalde fue operado de urgencia en un sanatorio entrerriano

El expresidente fue intervenido por un cuadro de angina de pecho y permanece en buen estado de salud en un sanatorio entrerriano. Su esposa, Hilda “Chiche” Duhalde, confirmó que la evolución fue favorable tras la colocación de un stent.

16 de Enero de 2026
Eduardo Duhalde
Eduardo Duhalde

El expresidente fue intervenido por un cuadro de angina de pecho y permanece en buen estado de salud en un sanatorio entrerriano. Su esposa, Hilda “Chiche” Duhalde, confirmó que la evolución fue favorable tras la colocación de un stent.

El expresidente de la Nación, Eduardo Duhalde, fue sometido a una intervención médica de urgencia en las últimas horas, en el marco de un cuadro de angina de pecho. Durante el procedimiento, los profesionales le colocaron un stent para restablecer el flujo sanguíneo en una arteria coronaria.

 

La intervención se realizó en el Sanatorio Adventista del Plata, ubicado en la localidad entrerriana de Villa Libertador San Martín. Desde el entorno del exmandatario señalaron que la operación se desarrolló sin complicaciones y que su estado general es bueno.

 

En declaraciones a Página 12, su esposa y exsenadora, Hilda Duhalde, confirmó que la evolución fue positiva. “Le pusieron nada más que un stent; está perfecto y totalmente recuperado”, aseguró, al llevar tranquilidad sobre la salud del exjefe de Estado.

 

Según se explicó, la angina de pecho es un síntoma que se manifiesta cuando el músculo cardíaco no recibe suficiente oxígeno, generalmente a raíz de un estrechamiento u obstrucción de las arterias coronarias. En estos casos, la colocación de un stent es una práctica habitual, ya que permite mantener abierta la arteria afectada mediante una malla metálica.

 

Desde el círculo cercano a Duhalde se mostraron reservados respecto de mayores precisiones sobre el diagnóstico, aunque remarcaron que el procedimiento fue exitoso y que el exmandatario se encontraba estable y en proceso de recuperación.

Temas:

Eduardo Duhalde
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso