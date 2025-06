Dos obras sociales fueron dadas de baja del Registro Nacional y suman cinco las eliminadas

El Gobierno de Javier Milei resolvió dar de baja a dos obras sociales del Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS). Las entidades afectadas ya habían sido declaradas en crisis hace más de dos años y no mostraron avances en la normalización de su situación financiera ni operativa.

La decisión fue publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante las resoluciones 1092/2025 y 1093/2025, firmadas por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Según lo informado, las entidades excluidas son la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda y la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio San Martín, ambas inactivas en términos de gestión administrativa y operativa.

Según las autoridades, durante los últimos años la Superintendencia había emitido diversas observaciones e intimaciones para que estas obras sociales subsanaran irregularidades y presentaran los balances requeridos. Sin embargo, “las administraciones de las obras sociales no presentaron la documentación e información requerida, lo que motivó la baja de la inscripción en el registro nacional”.

Cobertura garantizada para los beneficiarios

A raíz de la medida, surgieron interrogantes sobre el destino de los afiliados. No obstante, desde el Gobierno aclararon que “los beneficiarios deben ser informados de la situación y tienen garantizada la continuidad de la cobertura de salud a partir de ejercer el derecho a realizar la opción de cambio a otro Agente. De no hacerlo, será la Superintendencia de Servicios quien asigne una cobertura de similares características”.

Con esta resolución, ya son cinco las obras sociales dadas de baja del RNAS solo en la última semana. A estas dos se suman la Obra Social del Personal Aduanero, cuya baja fue oficializada días atrás, y las obras sociales del Personal de la Industria Botonera y del Personal Cinematográfico de Mar del Plata, cuyas exclusiones están en trámite.

Según el Ejecutivo, el proceso forma parte de una estrategia más amplia que impulsa la actual gestión para transparentar el sistema y garantizar la calidad de las prestaciones, especialmente en un contexto de creciente presión sobre los servicios de salud sindicalizados.

Controles más estrictos y reestructuración del sistema

Desde la Superintendencia explicaron que la gestión actual ha intensificado los controles sobre los agentes del seguro, y que no habrá lugar para quienes no cumplan con los estándares exigidos. “No hay lugar para quienes tengan irregularidades o no ofrezcan servicios de calidad. Quienes no cumplan con las normas serán dados de baja”, advirtieron.

En la misma línea, el titular de la Superintendencia, Gabriel Oriolo, reafirmó que el propósito de estas medidas es “velar por la sustentabilidad de los agentes y promover una competencia transparente, de modo que los beneficiarios tengan libertad para elegir la cobertura que prefieran”.

Actualmente, el sistema de obras sociales cuenta con casi 300 agentes en todo el país. A partir de ahora, cada uno será evaluado más rigurosamente, no solo en sus aspectos contables y legales, sino también en la calidad efectiva de las prestaciones que ofrecen a los afiliados. (Con información de Boletín Oficial e Infobae)

