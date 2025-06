El Gobierno cerró una obra social y declaró a otra en situación de crisis

Cierran una obra social. La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) resolvió dar de baja a la Obra Social del Personal Aduanero de la República Argentina (OSPAD), convirtiéndose en la primera obra social eliminada durante la actual gestión nacional. Dicha medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial, tras detectarse numerosas irregularidades como resultado de auditorías llevadas adelante por las nuevas autoridades sanitarias.

La baja de OSPAD se concretó mediante su exclusión del Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS), que regula a las Obras Sociales Nacionales y otros agentes del sistema en el marco de la normativa vigente.

Según fuentes oficiales citadas por Infobae, “esta Obra Social no tuvo actividad desde su inscripción y, por lo tanto, no contaba con afiliados ni desarrolló ninguna prestación médico-asistencial”. Tal era su inactividad que no existen registros fotográficos de la entidad en internet, confirmando su falta de estructura operativa.

El Gobierno declaró en crisis a otra obra social clave del norte del país

Junto con la resolución sobre OSPAD, la SSS avanzó con una nueva intervención administrativa: declaró en crisis a la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio Ledesma, mediante la Resolución 1022/2025. En este caso, la entidad deberá presentar un plan de contingencia para revertir su situación financiera y operativa. De no hacerlo, podría enfrentar el mismo destino que OSPAD.

Este mecanismo permite al Estado establecer un plazo específico para que la obra social se regularice, evitando que sus afiliados queden sin cobertura médica. Si bien no se trata de una liquidación inmediata, sí implica un seguimiento estricto y la posibilidad de intervenir sus funciones si no se observan mejoras.

En contrapartida, el viernes pasado se conoció una noticia positiva: la Obra Social de Trabajadores del Petróleo y Gas Privado del Chubut logró superar su situación crítica. La SSS informó que los resultados de su balance fueron “exitosos”, y se destacó su recuperación como modelo a seguir por otras entidades en crisis.

Ocho intervenciones y 11 crisis declaradas

Desde el inicio de la gestión de Gabriel Oriolo al frente de la Superintendencia, se intervinieron 8 obras sociales y se declararon en crisis otras 11. La liquidación de OSPAD marca un punto de inflexión en la política sanitaria del gobierno, que busca mayor transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos del sistema.

En un mensaje firme, desde la SSS sostienen: “Los Agentes del Seguro deben tener sus cuentas en orden y ofrecer prestaciones de calidad a sus afiliados. No hay lugar para entidades irregulares. Quienes no funcionen correctamente se liquidarán. El organismo está reordenando el sistema y continuará auditando a todos los Agentes del Seguro de Salud. El objetivo es que los actores del sistema compitan libremente y los beneficiarios puedan elegir en libertad cómo cuidar su salud”.

Dicho plan oficial también contempla nuevas auditorías y controles, con el fin de garantizar que todas las obras sociales se adecuen a estándares mínimos de funcionamiento, solvencia y atención. Para las que no logren cumplir con esos parámetros, se prevén medidas como intervención, declaración de crisis o directamente la liquidación, como ya ocurrió con OSPAD.

Más planes de contingencia y controles intensivos hacia fin de mes

Hacia el final de la semana pasada, el Gobierno nacional avanzó en declarar en situación de crisis a más obras sociales, en el marco de este proceso de depuración. Estas entidades deberán presentar planes de contingencia con metas concretas para garantizar la continuidad de los servicios médicos a sus afiliados.