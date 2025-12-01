Dos entrerrianas se capacitan para conducir camiones a través del programa de una multinacional

Dos entrerrianas son parte de las 12 mujeres que están a punto de finalizar la capacitación profesional de la multinacional Scania, que busca insertar más mujeres en el sector del transporte de carga y reducir así la brecha de género.
Dos entrerrianas se están capacitando como conductoras de camiones en la séptima edición del programa "Conductoras" de Scania, una iniciativa lanzado en 2019.
“Conductoras” es un programa pionero en Latinoamérica que busca reducir la brecha de género en el transporte de carga, teniendo en cuenta que, en Argentina, sólo el 1,2% de las licencias profesionales de transporte corresponden a mujeres, según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
A través de una beca las mujeres acceden a la capacitación teórico-práctica en la Fundación Profesional para el Transporte (FPT) y el Centro de Capacitación de Scania Argentina. Además de alojamiento, traslados y comidas, el programa ofrece una oportunidad concreta de formación y acceso al empleo formal en una industria en crecimiento.
12 mujeres
Según se explicó desde la firma organizadora a Diario Río Uruguay, en esta séptima edición, las 12 mujeres seleccionadas provienen de Neuquén, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, Jujuy, Chubut y CABA, lo que reafirma el carácter federal del programa. Las participantes de esta séptima edición se sumarán a las 72 graduadas que también son de distintos puntos del país. Entre ellas, Abril Pérez -de Concordia- y Eugenia Vásquez -de La Picada-.
“Conductoras” fue reconocido este año por el Observatorio Latinoamericano de Género y Movilidad (OBGEM) con la distinción nacional “Mujeres en Ruta 2025”, y tras competir con proyectos de Perú, Bolivia, México, Chile y Colombia, obtuvo también el reconocimiento a nivel regional.
Testimonios
Abril Pérez oriunda de Concordia contó que “ser conductoras profesionales era un sueño lejano y hoy es una posibilidad real” y señaló que “conocía el programa desde hace tiempo y este año, gracias al apoyo de mi familia y amigos, pude inscribirme. Sentí que era mi oportunidad y un paso enorme para acercarme a algo que veía lejano”.
Respecto a lo que significa “Conductoras” explicó que “formarme como conductora profesional es una puerta muy grande: me permite mejorar, dedicarme a algo que disfruto y construir el futuro que quiero. Programas como este marcan la diferencia, porque generan oportunidades reales, apuestan a la inclusión y ayudan a romper los estereotipos que todavía existen en el transporte”.
Por su parte, Eugenia Vásquez, oriunda de La Picada, remarcó que “estoy abriendo una puerta que muchas mujeres de mi familia soñaron”.
Eugenia conoció el programa a través de redes sociales y, tras investigar y seguir a Scania durante años, decidió postularse para cumplir un sueño que lleva en la sangre: su papá, tíos y primos son camioneros, pero nunca antes una mujer de su familia había podido dar ese paso.
Para ella, formarse como conductora profesional significa abrir una puerta para su futuro y derribar una barrera histórica dentro de su propio entorno. “Hoy siento que nací para esto”, asegura, emocionada por la responsabilidad y la preparación integral que ofrece el programa.
También destaca el rol de Scania en impulsar la inclusión indicando que “este programa nos abraza, rompe la brecha de género y nos da las herramientas para llevar esta voz a otras mujeres”. (fuente Diario Río Uruguay)