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Donaron tres nuevos agentes caninos al Servicio Penitenciario de Entre Ríos

Se trata de tres cachorros mestizos. Rescatados a finales de marzo tras el fallecimiento de su madre durante el parto, los canes fueron criados bajo un estricto protocolo de alimentación asistida para suplir la ausencia materna.

22 de Abril de 2026
Se trata de tres cachorros mestizos.
Se trata de tres cachorros mestizos. Foto: (GPER).

Se trata de tres cachorros mestizos. Rescatados a finales de marzo tras el fallecimiento de su madre durante el parto, los canes fueron criados bajo un estricto protocolo de alimentación asistida para suplir la ausencia materna.

Donaron tres nuevos agentes caninos al Servicio Penitenciario. El ministro de Seguridad y Justicia, Nestor Roncaglia, anunció la incorporación de tres nuevos ejemplares caninos al Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER).

 

Se trata de tres cachorros mestizos, cruza de Pastor con Border Collie, que se integran al Servicio Penitenciario. Tienen una historia marcada por el cuidado y la dedicación. Rescatados a finales de marzo tras el fallecimiento de su madre durante el parto, los canes fueron criados bajo un estricto protocolo de alimentación asistida para suplir la ausencia materna.

 

"Esta donación responde a nuestra premisa de dotar a cada unidad penitenciaria de la provincia con, al menos dos canes detectores y de seguridad. El desarrollo del correcto empleo de canes para las tareas de seguridad busca, además, promover el vínculo de trabajo en equipo entre los perritos y sus tutores responsables, garantizando que los animales gocen de una vida plena y saludable", explicó el ministro Roncaglia.

 

Tras superar los cincuenta días de vida y haber completado sus esquemas iniciales de vacunación y desparasitación, los cachorros han demostrado una gran energía y aptitudes naturales. Actualmente, ya se encuentran en una etapa de estimulación temprana a través de juegos, preparándose para tareas críticas de búsqueda de sustancias y artefactos prohibidos dentro de los establecimientos carcelarios.

Temas:

cachorros Servicio Penitenciario Ministro de Seguridad
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