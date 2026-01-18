Domingo caluroso y con algunas nubes: cómo estará el tiempo los próximos días

Este domingo será caluroso, con una máxima de 31°C, nubosidad variable y viento del este. La humedad elevada mantendrá alta la sensación térmica. En la semana, las temperaturas irán en ascenso y podrían alcanzar los 34°C.
Tiempo. Este domingo se presenta caluroso y con condiciones de inestabilidad en la región. De acuerdo al informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima alcanzará los 31°C, en una jornada marcada por la presencia de algunas nubes y viento predominante del sector este.
Además, el organismo nacional advirtió sobre la posibilidad de ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, especialmente durante la tarde. Si bien existe la probabilidad de lluvias aisladas, principalmente en las primeras horas del día, con el correr de la jornada estas condiciones tenderán a mejorar y la chance de precipitaciones irá disminuyendo de manera progresiva.
Otro de los factores a tener en cuenta es la alta humedad, que en la región se ubica en torno al 97 por ciento, lo que contribuirá a que durante la tarde la sensación térmica sea elevada, generando un ambiente pesado.
Tendencia para los próximos días
Según las previsiones del SMN, la cuarta semana de enero estará caracterizada por un ascenso gradual de las temperaturas, con jornadas típicamente veraniegas y escasas probabilidades de lluvias. En Entre Ríos las temperaturas máximas irán en aumento, alcanzando valores cercanos a los 34°C hacia el final de la semana.
El lunes será el día con las temperaturas más bajas del período. Se espera una máxima que no superará los 29°C, mientras que la mínima descenderá hasta los 16°C, ofreciendo un leve alivio durante las primeras horas de la mañana.
Para el martes, las condiciones se mantendrán estables. La temperatura máxima rondará los 30°C, con cielo algo nublado, mientras que la mínima será de 17°C.
Se intensifica el calor hacia mitad de semana
A partir del miércoles, el calor comenzará a intensificarse. Ese día se prevé una máxima de 32°C, con cielo mayormente despejado, lo que favorecerá una mayor incidencia del sol y hará que el calor se sienta con más fuerza.
El jueves continuará la tendencia ascendente, con una temperatura máxima estimada en 33°C y cielo parcialmente nublado, sin probabilidades significativas de precipitaciones.
Finalmente, el viernes se perfila como el día más caluroso de la semana, con temperaturas que podrían alcanzar los 34°C. Además, el viento del sector norte contribuirá a reforzar la sensación térmica, consolidando un cierre de semana marcado por el intenso calor.