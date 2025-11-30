Difundirán esta semana el monitoreo de playas aguas abajo de la represa en el río Uruguay

La Comisión Administradora del Río Uruguay difundirá desde el 5 de diciembre los resultados del monitoreo en playas ubicadas aguas abajo de Salto Grande. La delegada uruguaya, Cecilia Bottino, brindó detalles sobre los muestreos y las capacitaciones binacionales.
La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) publicará esta semana el monitoreo de playas ubicadas aguas abajo de la represa de Salto Grande, en el marco del programa estival de control de calidad del agua. Hasta el momento, en su página web figuran los informes semanales actualizados al 15 de septiembre, correspondientes al tramo del río hasta la altura de Salto.
A partir del 5 de diciembre, el organismo binacional comenzará a difundir los análisis de los balnearios ribereños situados aguas abajo del embalse.
La presidenta de la delegación uruguaya ante CARU, Cecilia Bottino, explicó a El Telégrafo que esta etapa del monitoreo se vincula con “los resultados que venimos publicando aguas arriba del embalse, en sitios de Bella Unión, Monte Caseros, Belén, Santa Ana, Federación y la zona del lago Salto Grande”. Según afirmó, ahora iniciarán el seguimiento de “las playas prioritarias del tramo aguas debajo de la represa y el 5 de diciembre informaremos sobre las playas de Concordia, Puerto Yeruá, San José, Colón, Paysandú, Las Cañas, La Concordia y Nueva Palmira, con los cinco muestreos consecutivos”.
Muestreos binacionales y capacitación a guardavidas
Bottino detalló que el trabajo técnico forma parte de un programa anual previsto en el presupuesto del organismo. “Todos los años viene presupuestado y se tiene que autorizar el programa de muestreos de playas. Incluso contratamos dos pasantes, uno de la UTEC y otro de la Universidad de Entre Ríos”, explicó sobre el operativo conjunto entre ambas delegaciones.
Desde el inicio de su gestión, CARU también incorporó acciones de capacitación dirigidas a guardavidas de ambos países. Se realizaron talleres vinculados a la lectura de los monitoreos, con especial énfasis en la interpretación de resultados sobre cianobacterias, coliformes y el uso de banderas sanitarias en los balnearios.
La iniciativa surgió desde el área de Medio Ambiente del organismo y fue aprobada por el plenario binacional. La semana pasada se llevó a cabo una jornada de formación en Concordia y el viernes 5 se realizará el cierre del programa en Paysandú, con la participación de referentes de Colón y otras localidades ribereñas.
Decisiones locales sobre la habilitación de balnearios
Bottino recordó además que, si bien CARU es responsable de las mediciones y análisis de calidad del agua, “los gobiernos departamentales resuelven o no su habilitación para baños públicos”. Las autoridades locales definen, en base a los resultados, la apertura de playas y las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad sanitaria de los bañistas.