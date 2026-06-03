“La bicicleta es un motivo de vida para mí”, aseguró un pionero que nunca dejó de pedalear

REDACCIÓN ELONCE
En el Día Mundial de la Bicicleta, Sergio Chiecher repasó a Elonce su trayectoria de más de cuatro décadas vinculada al ciclismo y resaltó el aporte de este medio de transporte a la salud y al cuidado del ambiente.
El Día Mundial de la Bicicleta, Elonce rescató la historia de Sergio Daniel Chiecher, un histórico bicicletero de Paraná que lleva 46 años dedicado al oficio y que destacó el papel fundamental que cumple este medio de transporte en la salud de las personas y en la protección del medio ambiente.
Desde su taller, Chiecher recordó que hace pocos días también se celebró el Día del Bicicletero y explicó la importancia de diferenciar al trabajador del vehículo que da origen a la actividad. El comerciante repasó además parte de la evolución histórica de este medio de transporte, desde los primeros velocípedos impulsados con las piernas hasta las modernas bicicletas utilizadas en competencias internacionales.
“Hace 46 años que tengo la bicicletería. Hoy por hoy podría decir que soy el bicicletero más antiguo”, expresó. Con 70 años de edad, aseguró a Elonce que la bicicleta continúa siendo una parte esencial de su vida cotidiana.
“La bicicleta es un motivo de vida para mí. Hoy, ya jubilado y atendiendo el negocio de una manera más relajada, sigue siendo mi prioridad. Ya no le pongo el mismo énfasis que en mis comienzos, cuando uno es joven, pero continúo viniendo porque realmente me gusta este mundo y todo lo que representa”, contó.
En ese sentido, reflexionó sobre su trayectoria laboral: “Si hay algo para destacar es que cada persona debería poder dedicarse a una actividad que le genere gusto y placer. Cuando eso sucede, deja de sentirse como un trabajo. Yo nunca consideré que la bicicleta fuera un trabajo porque siempre fue algo que me apasionó y me brindó satisfacciones”.
Asimismo, destacó que su vínculo con el oficio nunca estuvo guiado por una ambición económica. “Nunca ambicioné hacer de la bicicleta un gran negocio. Mi objetivo era tener un pasar relativamente aceptable, que me diera la posibilidad de hacer estudiar mis hijos y que viviéramos tranquilos. Con mi esposa, que es ingeniera agrónoma, tiramos los dos del carrito, criamos a nuestros hijos, que fueron deportistas, pero no del rubro del ciclismo", mencionó Chiecher.
Un vehículo que aporta salud y cuida el ambiente
Chiecher destacó que la bicicleta constituye una alternativa sustentable frente a los desafíos ambientales actuales. “La bicicleta es el mejor accesorio para contribuir a la salud y para ayudar al medio ambiente”, sostuvo. Además, señaló que se trata de un medio de movilidad eficiente para los desplazamientos urbanos, con bajo costo y múltiples beneficios físicos.
Según explicó, la práctica habitual del ciclismo favorece el sistema cardiovascular, fortalece los músculos de los miembros inferiores, mejora la capacidad pulmonar y contribuye al bienestar general. “Te da una óptima salud. El beneficio más importante es cardiovascular”, afirmó al describir los efectos positivos que experimentó a lo largo de su vida.
“En el ciclismo no existe un piso definido para el costo de una bicicleta y el techo es prácticamente inimaginable. Hoy resulta muy difícil acceder a las tecnologías de punta con las que compiten los equipos de las grandes carreras internacionales, como el Giro de Italia, el Tour de Francia o la Vuelta a España. Estamos hablando de otro nivel de inversión y desarrollo tecnológico”, explicó Chiecher.
No obstante, destacó el potencial de los jóvenes deportistas: “Más allá de esas diferencias, nuestros chicos logran desarrollar un muy buen nivel competitivo. Hay varios jóvenes en los que tenemos puestas muchas expectativas y creemos que pueden convertirse en ciclistas destacados a nivel nacional y, por qué no, también internacional”.
Una pasión que atraviesa generaciones
El bicicletero contó que proviene de una familia ligada históricamente al ciclismo y que esa pasión lo acompañó desde la infancia. “Mi papá era ciclista, mis tíos, mis primos. Todos nos inclinamos por el uso de la bicicleta”, relató. También recordó que comenzó utilizando la bicicleta de manera recreativa antes de incursionar en la competencia deportiva. "Hay quienes encuentran en la bicicleta un modo de superación, entonces van escalando niveles, empiezan como aficionados y después van exigiéndose cada vez más en cuanto al físico propiamente o al material para desarrollar la actividad", expresó.
Actualmente, ya jubilado, continúa atendiendo su negocio y realizando actividad física de manera regular. “Hago mis 60 kilómetros tres veces por semana”, comentó.
Finalmente, pidió a los automovilistas respetar a quienes circulan en bicicleta y recordó la importancia de mantener una distancia prudente de 1.5 metros al sobrepasarlos. “Los ciclistas tenemos los mismos derechos que una persona que va en un auto”, remarcó.