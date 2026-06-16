Una joven denunció que quisieron secuestrarla mientras esperaba el colectivo

Tras la denuncia de la joven, la policía detuvo al sospechoso, mientras se investigan otros posibles intentos de secuestro en la vía pública en el partido bonaerense de Ezeiza.
La Justicia investiga una serie de presuntos intentos de secuestro denunciados durante la madrugada del domingo en Ezeiza, Buenos Aires. La causa avanzó en las últimas horas con la detención de un sospechoso y el secuestro del automóvil que, según los investigadores, habría sido utilizado para concretar los ataques.
Las actuaciones comenzaron luego de que varias mujeres denunciaran haber sido interceptadas en distintos puntos de la localidad bonaerense por un hombre que intentó obligarlas a subir a un vehículo. Los episodios habrían ocurrido mientras las víctimas caminaban por la vía pública o aguardaban la llegada del transporte público.
Uno de los casos que impulsó la investigación tuvo como protagonista a una joven de 19 años, identificada como Berenice, quien relató en redes sociales que fue atacada cuando esperaba un colectivo para dirigirse a su trabajo.
El ataque quedó registrado por cámaras
Según el testimonio de la joven, el agresor la sorprendió desde atrás e intentó reducirla para subirla a un automóvil. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad instaladas en la zona.
La víctima logró escapar cuando la aparición de otro vehículo alteró la maniobra del sospechoso, que abandonó rápidamente el lugar junto a un presunto cómplice.
Tras el episodio, Berenice decidió hacer pública su experiencia y reclamó mayores medidas de prevención. “Cuídense mucho. Es muy angustiante tener que salir y estar en alerta constante, pero lamentablemente parece ser la realidad en Ezeiza, donde no están haciendo lo suficiente para prevenir estas situaciones”, expresó.
Analizan si hubo más víctimas
Con el avance de la investigación surgieron nuevas denuncias de mujeres que habrían atravesado situaciones similares en sectores cercanos y en horarios coincidentes.
De acuerdo con los testimonios recopilados por los investigadores, las víctimas fueron abordadas por personas que se movilizaban en un vehículo de alta gama.
En uno de los hechos denunciados, una mujer logró escapar tras resistirse y forcejear con quien intentaba introducirla por la fuerza en el automóvil. Los pesquisas intentan determinar si todos los episodios están vinculados y si participaron una o más personas.
La causa es encabezada por el fiscal federal Sergio Mola, quien dispuso una serie de medidas que permitieron identificar al principal sospechoso.
Como resultado de los procedimientos realizados, se concretó la detención del acusado y el secuestro del vehículo que presuntamente habría sido utilizado durante los ataques investigados.