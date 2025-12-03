 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Detuvieron a 125 argentinos que pretendían ingresar a Brasil sin hacer trámites migratorios

3 de Diciembre de 2025
Ponte Internacional Peperi-Guaçú

Alrededor de 125 argentinos fueron detenidos en el municipio Guaraciaba en Brasil acusados de intentar ingresar sin trámites migratorios para trabajar en cosechas.

 

Los operativos ocurrieron el lunes 1° de diciembre cuando la Policía Federal de Brasil abordó a dos micros que provenían de Argentina con más de 125 pasajeros que estaban en situación irregular.

 

En ese sentido, la Policía informó que los argentinos se dirigían a la ciudad de Ituporanga donde iban a trabajar en las cosechas de cebolla y tabaco.

 

 

Todos fueron trasladados hasta la delegación de la Policía Federal para los trámites de deportación y aplicación de multas.

 

A su vez, se les realizó el registro de impedimento para ingresar al país vecino en otra ocasión.

 

Desde hace tiempo las autoridades brasileñas están abocadas a las investigaciones ligadas a los delitos vinculados a la promoción de la migración ilegal en la Triple Frontera. (Fuente: Noticias Argentinas)

Temas:

Multas Brasil Argentinos detenidos
