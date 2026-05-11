Detectaron sobreprecios de hasta 4239% en compras ortopédicas de ANDIS

El Ministerio de Salud detectó diferencias millonarias entre los valores pagados por ANDIS y los precios de mercado. Esta semana declararán empresarios vinculados a contrataciones bajo investigación judicial.
La investigación por presuntos sobreprecios en compras realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) avanzó con nuevos datos aportados por el Ministerio de Salud de la Nación, que detectó incrementos de hasta 4239% en la adquisición de insumos ortopédicos. La causa judicial continuará esta semana con una serie de declaraciones de empresarios y exfuncionarios vinculados a las contrataciones.
Según el informe elaborado por la cartera sanitaria, se compararon facturas emitidas al Estado con precios de mercado y se hallaron diferencias consideradas “injustificables” en compras de andadores, sillas de ruedas y prótesis. La documentación fue incorporada a la investigación que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
De acuerdo con los datos oficiales, las maniobras investigadas habrían beneficiado a un grupo reducido de proveedores mediante un esquema de contrataciones paralelas para prestaciones de alto costo.
Quiénes serán citados a declarar
En el marco de la causa, desde este lunes comenzarán las declaraciones de empresarios relacionados con las firmas involucradas. Entre los primeros convocados figuró Osmar Caballi, contador y exdirector general de ANDIS durante parte de la gestión de Alberto Fernández.
Caballi también aparece como uno de los socios mayoritarios de Farma Salud, empresa que habría obtenido contrataciones por alrededor de 7.900 millones de pesos. En la investigación se analiza el vínculo de esa firma con las adjudicaciones realizadas por el organismo.
Durante la semana también fueron citados integrantes de la familia Sagués, propietarios de la ortopedia homónima que resultó favorecida en distintas contrataciones. Mariano y Christian Sagués declararán el martes, mientras que Vicente y Lucas Sagués harán lo propio el miércoles.
Empresas bajo análisis judicial
Los informes incorporados a la causa señalaron a Ortopedia Sagués como parte de un grupo de proveedores cercanos a la administración de ANDIS. En ese listado también aparecen empresas como MED-EL, Ortopedia Alemana, New Farma y Profarma.
Además, deberán comparecer Humberto Maone, gerente de MED-EL Latinoamérica S.R.L., junto a Javier, Fernando y Gustavo Bernat, integrantes de Ortopedia Bernat.
La investigación judicial busca determinar si existió un esquema sistemático de contrataciones irregulares para prestaciones médicas y ortopédicas de alto costo, en perjuicio del Estado nacional. (NA)