Detallaron cómo fue la salida transitoria de Nahir Galarza y destacaron sus cambios de comportamiento

La salida transitoria de Nahir Galarza hacia Gualeguaychú se realizó bajo un riguroso protocolo de seguridad dispuesto por el Servicio Penitenciario de Entre Ríos, que contempló medidas específicas para evitar incidentes y garantizar el cumplimiento de la orden judicial.

El traslado se realizó en el marco de lo que establece el artículo 166 de la Ley 24.660, que regula la ejecución de la pena privativa de la libertad. Este artículo contempla la posibilidad de autorizar salidas transitorias a internos cuando se presentan situaciones excepcionales, como enfermedades graves de familiares directos o fallecimientos, permitiendo visitas controladas bajo estrictas medidas de seguridad y custodia. En este caso, la justicia autorizó la visita a su abuela materna con enfermedad oncológica e internación domiciliaria, por única vez y cumpliendo todas las pautas establecidas por el juzgado y el Servicio Penitenciario.

El procedimiento fue planificado con antelación tras la recepción del oficio judicial, y se ejecutó con un equipo de custodia. “Al ser un caso mediático, tratamos de manejarlo con la mayor discreción posible para evitar cualquier tipo de disturbio”, explicó el inspector general Alejandro Mondragón.

Participaron agentes penitenciarios, un chofer y una oficial a cargo, quienes acompañaron el traslado desde la Unidad Penal Nº 6 de Paraná hasta el domicilio donde se realizó la visita.

Pautas durante la visita

El protocolo incluyó una serie de pautas obligatorias que debieron cumplirse durante toda la salida. Entre ellas, la permanencia constante bajo custodia y la supervisión directa dentro del domicilio.

“La custodia continuó en el interior del domicilio”, detalló Mondragón, quien además explicó que el personal tiene autorización para ingresar y revisar el lugar previamente.

Además, se procuró que no hubiera presencia de otras personas durante el encuentro para evitar situaciones que dificultaran el operativo. “En general, en estos casos, se trata de que el familiar esté solo”, indicó.

Un comportamiento que muestra adaptación

Otro de los aspectos destacados por las autoridades fue el comportamiento actual de Nahir Galarza dentro del sistema penitenciario, el cual ha mostrado cambios con el paso del tiempo.

“Ha mejorado el comportamiento y ha bajado un poco el perfil”, señaló Mondragón, al tiempo que remarcó que la interna se ha adaptado a las normas de la Unidad.

Nahir Galarza fue trasladada a Gualeguaychú para visitar a su abuela enferma

Actualmente, Galarza participa en actividades laborales y formativas dentro del penal. “Hoy ella trabaja internamente en los talleres de la Unidad, hace cursos”, precisó el funcionario.

Tras la visita, la joven regresó a la Unidad Penal 6º en Paraná, donde continúa cumpliendo su condena de prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo en diciembre de 2017.