Nahir Galarza fue trasladada para visitar a su abuela enferma en Gualeguaychú y regresó al penal

La interna fue llevada desde la Unidad Penal Nº6 a Gualeguaychú por una visita excepcional autorizada por la Justicia. El encuentro duró cerca de una hora y se desarrolló bajo estricta supervisión, sin registrarse incidentes.
El traslado de Nahir Galarza volvió a generar repercusión este miércoles luego de que la joven fuera llevada desde la Unidad Penal Nº6 de Paraná hacia Gualeguaychú para visitar a su abuela, en un operativo autorizado por la Justicia y realizado bajo estrictas medidas de seguridad.
Según trascendió, el procedimiento se concretó durante la mañana, en carácter excepcional, debido al delicado estado de salud de la familiar directa de la joven condenada por el crimen de su novio. Según se informó, el encuentro se desarrolló bajo supervisión y se extendió por aproximadamente una hora, sin registrarse inconvenientes.
Finalizada la visita, Galarza fue trasladada nuevamente a la unidad penitenciaria de Paraná, donde cumple su condena de prisión perpetua, conforme a lo dispuesto por la Justicia entrerriana.
Visita excepcional bajo control judicial
De acuerdo a las fuentes consultadas, el traslado se realizó cumpliendo todos los protocolos de seguridad vigentes y en el marco de un permiso especial otorgado por el Poder Judicial, que contempló la situación de salud de la abuela de la interna.
Este tipo de autorizaciones son excepcionales y se evalúan caso por caso, teniendo en cuenta razones humanitarias y las condiciones de detención. En este sentido, el operativo fue coordinado por el Servicio Penitenciario, que garantizó tanto el traslado como el regreso de la condenada sin alteraciones.
El hecho se desarrolló sin exposición pública directa y con discreción, aunque rápidamente tomó estado público debido a la relevancia del caso.
Un caso que marcó a la Justicia argentina
El nombre de Nahir Galarza continúa asociado a uno de los crímenes más impactantes de los últimos años en el país: el asesinato de Fernando Pastorizzo, ocurrido en diciembre de 2017 en Gualeguaychú.
Por ese hecho, Galarza fue juzgada y condenada en 2018 a prisión perpetua, tras ser encontrada culpable del homicidio de su expareja. La investigación determinó que Pastorizzo recibió dos disparos con un arma de fuego, lo que derivó en su muerte.
El caso tuvo una amplia repercusión mediática y judicial, no solo por la edad de la acusada al momento del hecho —19 años—, sino también por las circunstancias del crimen y el proceso judicial posterior.
Condena firme y repercusión sostenida
La condena a prisión perpetua fue confirmada en instancias superiores, lo que dejó firme la responsabilidad penal de Galarza en el asesinato. Desde entonces, la joven permanece alojada en la Unidad Penal Nº6 de Paraná.
A lo largo de los años, la defensa impulsó distintos recursos judiciales que no lograron modificar la sentencia. Paralelamente, el caso se mantuvo en la agenda pública y generó debates sobre la violencia en relaciones jóvenes, el sistema judicial y el tratamiento mediático de los hechos policiales.
En este contexto, cada movimiento vinculado a la interna —como el reciente traslado de Nahir Galarza— continúa despertando interés social y mediático, en un caso que aún resuena en la memoria colectiva de la sociedad argentina.