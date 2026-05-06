Destituyeron a los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro por “negligencia grave y mal desempeño” en la investigación del crimen de Nora Dalmasso ocurrido en Río Cuarto en 2006.
La decisión de que destituyeron a los tres fiscales que participaron en el caso Nora Dalmasso marcó un nuevo capítulo en una de las causas judiciales más resonantes y controvertidas de la historia reciente argentina. El Jurado de Enjuiciamiento de Córdoba resolvió apartar de sus funciones a los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro por considerar que incurrieron en “negligencia grave y mal desempeño” durante la investigación del asesinato de Nora Dalmasso.
La resolución fue conocida tras la etapa de alegatos desarrollada en la Legislatura de Córdoba, donde se analizó durante varias semanas el accionar de los funcionarios judiciales a lo largo de casi dos décadas de investigación. La fiscal general adjunta, Betina Croppi, sostuvo que existieron demoras injustificadas y errores graves que dificultaron el esclarecimiento del crimen ocurrido en noviembre de 2006 en la ciudad de Río Cuarto.
Durante su exposición, Croppi afirmó que “el principal sospechoso estaba ante sus ojos y no hicieron nada”, en referencia al jardinero Roberto Bárzola, cuyo ADN fue encontrado entre las prendas de la víctima. Según la acusación, los fiscales orientaron la causa hacia hipótesis centradas en la vida privada de Dalmasso y sostuvieron durante años la teoría de un “amante asesino”.
Un fallo con fuerte impacto judicial y político
La destitución de los tres fiscales representa un hecho de enorme trascendencia institucional para la Justicia cordobesa. El jury evaluó testimonios de más de 30 personas, entre ellos peritos, policías, funcionarios judiciales y allegados a la víctima, quienes expusieron irregularidades y falencias en el desarrollo de la causa.
Tras conocerse el fallo, Luis Pizarro aseguró ante la prensa que “Córdoba se pierde un buen fiscal”, aunque la resolución dispuso su apartamiento inmediato junto al de sus colegas. La decisión busca sentar un precedente sobre la responsabilidad de los funcionarios judiciales en investigaciones de alto impacto público.
El crimen de Nora Dalmasso ocurrió el 25 de noviembre de 2006 en su vivienda del barrio Villa Golf, en Río Cuarto, y desde entonces se convirtió en uno de los casos policiales más mediáticos del país. A pesar de los años transcurridos, la Justicia todavía no logró establecer de manera definitiva quién fue el autor del asesinato.
El alivio de la familia Macarrón
Durante la audiencia estuvieron presentes familiares de la víctima, entre ellos Marcelo Macarrón, quien había sido investigado inicialmente, y sus hijos Facundo Macarrón y Valentina Macarrón.
Luego de conocerse el veredicto, Facundo Macarrón expresó su alivio y sostuvo que “en parte, se hizo justicia”. Sin embargo, remarcó que ninguno de los fiscales les pidió disculpas por el daño causado durante años de exposición pública y acusaciones que afectaron profundamente a la familia, según NA.
“Desde un comienzo mi madre fue la mala víctima. Ninguna familia merece pasar por lo que pasamos”, afirmó ante los medios. Además, aseguró que el objetivo ahora es que el responsable del crimen sea finalmente condenado y que la causa pueda cerrarse con una resolución definitiva.
La búsqueda de justicia continúa
La abogada de Facundo Macarrón, Mariángeles Mussolini, destacó el trabajo del tribunal y sostuvo que el fallo representa una reivindicación para Nora Dalmasso y sus familiares. También remarcó que todavía existe la posibilidad de avanzar hacia un juicio ordinario contra Roberto Bárzola.
Según explicó la letrada, la intención es que la Justicia determine de manera concluyente si Bárzola es culpable y que, después de casi veinte años, el caso encuentre finalmente una respuesta judicial concreta.
Mientras tanto, la causa Dalmasso continúa siendo un símbolo de las falencias estructurales en investigaciones criminales complejas y de la presión pública que rodea a los expedientes de mayor repercusión mediática en Argentina.