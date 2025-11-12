Después de los chaparrones, prevén aumento de la temperatura en Entre Ríos

Entre Ríos experimentará un cambio significativo en las condiciones meteorológicas a partir de este miércoles, tras los intensos chaparrones del martes por la noche y las lloviznas débiles del miércoles. Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ingreso de una masa de aire cálido será el factor determinante que marcará el regreso de las altas temperaturas y la humedad, características propias de la temporada estival.

El meteorólogo Leonardo de Benedictis explicó: “A partir de la tarde y noche de este miércoles, y especialmente durante la jornada del jueves, se prevé un cambio de condiciones significativo. El viento rotará al sector norte, favoreciendo el retorno de la estabilidad atmosférica y un progresivo incremento de las temperaturas, con valores que volverán a ser propios de la época estival”.

Según el informe de Meteored, la circulación del viento norte será clave para este nuevo escenario: “La circulación del viento norte será clave para este nuevo escenario, aportando aire más cálido y húmedo sobre la franja central y el norte del país. La disminución de la nubosidad permitirá una mayor radiación solar, lo que favorecerá un rápido ascenso térmico”. Este aumento de las temperaturas se dará con un contexto de mayor humedad en las capas bajas de la atmósfera, lo que preparará el terreno para un posible repunte de inestabilidad hacia el fin de semana.

¿Cómo será el tiempo en Entre Ríos el jueves y viernes?

El cambio de condiciones se hará notar desde este jueves, cuando la temperatura mínima en Paraná rondará los 16°C y la máxima alcanzará los 29°C. Según los pronósticos, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con vientos de hasta 23 km/h que soplarán desde el norte. Esta jornada marcará el inicio de un período cálido en la región, que continuará durante el viernes.

Para el viernes, las nubes dominarán el cielo, reduciendo la presencia del sol. A pesar de ello, las temperaturas seguirán ascendiendo, con una mínima de 17°C y una máxima de 30°C. La alta humedad será un factor clave durante estos días, lo que aumentará la sensación térmica, especialmente en las horas de mayor calor. “Las temperaturas máximas volverán a ubicarse por encima de los 30 °C en muchas localidades, con una sensación térmica elevada, sobre todo en el norte argentino. Estas condiciones marcarán el regreso de un ambiente veraniego luego de varios días con lluvias y temperaturas más moderadas”, subrayó de Benedictis.

Un pronóstico de calor y humedad con posibilidades de lluvia

El repunte térmico anunciado no será duradero, ya que la humedad acumulada en las capas bajas de la atmósfera podría generar nuevas condiciones de inestabilidad. El fin de semana podría traer consigo precipitaciones, en un contexto donde la alta humedad y las temperaturas elevadas favorecen la formación de lluvias y tormentas. Según Leonardo de Benedictis, especialista del SMN, este fenómeno es común cuando se combina el aire cálido con la inestabilidad de la atmósfera: “Este repunte térmico no vendrá solo: junto con el aumento de la temperatura, también se incrementará el contenido de humedad en las capas bajas de la atmósfera, un factor que preparará el terreno para un nuevo episodio de inestabilidad durante el fin de semana”.

Este pronóstico de altas temperaturas y un clima más cálido también se extiende a otras zonas del norte argentino, donde se esperan temperaturas similares. Los residentes deberán tomar precauciones ante la posible ola de calor y los efectos del aumento de la humedad. En tanto, el tiempo parece mantenerse estable y cálido hasta el viernes, cuando las nubes podrían traer algo de alivio.