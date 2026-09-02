Descartaron que sea picudo rojo el insecto que atacó una palmera en Urdinarrain: qué plaga detectaron

El Senasa descartó la presencia de picudo rojo en una palmera de Urdinarrain que había sufrido un importante deterioro en su interior y que inicialmente despertó preocupación por la posibilidad de que estuviera afectada por esta plaga. Los estudios determinaron que el ejemplar analizado corresponde a otro insecto que también puede atacar a las palmeras.

La situación se registró en un domicilio particular de Urdinarrain, departamento Gualeguaychú, y había sido informada por la concejal Mónica Feyt (PJ), debido a que la planta se encontraba en una propiedad de su familia. Según se indicó, los primeros signos de deterioro habían sido advertidos hacia fines de 2025, aunque los análisis se concretaron posteriormente.

Ante la sospecha, se analizaron tanto el insecto como sus capullos. De acuerdo con la información difundida por la Municipalidad de Urdinarrain, la evaluación estuvo a cargo del técnico del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) Román Müller, junto con personal municipal.

Descartaron picudo rojo en una palmera de Urdinarrain (foto Municipalidad de Urdinarrain)

Qué insecto encontraron en la palmera

“Luego de la inspección y evaluación realizada, se corroboró que el ejemplar observado no corresponde al picudo rojo, sino a un lepidóptero del género Paysandisia archon, una especie de polilla de las palmeras”, comunicaron desde el municipio.

El resultado permitió descartar que el ejemplar estuviera afectado por Rhynchophorus ferrugineus, conocido popularmente como picudo rojo de las palmeras, cuya presencia genera especial preocupación debido a los daños que puede provocar en estas plantas.

A pesar del resultado negativo, desde el gobierno municipal de Urdinarrain remarcaron que continuarán las tareas preventivas. “Desde el municipio se busca llevar tranquilidad a la comunidad y, al mismo tiempo, reforzar la importancia de mantener una vigilancia activa”, indicaron.

Urdinarrain cuenta con un relevamiento de las palmeras ubicadas en espacios públicos y también de aquellos ejemplares particulares que, debido a su ubicación, pueden observarse desde la vía pública.

La situación es diferente cuando las plantas se encuentran dentro de propiedades privadas. En esos casos, explicaron que los agentes municipales no pueden ingresar para realizar inspecciones sin la correspondiente autorización del propietario.

“Por eso, la observación y comunicación por parte de los propietarios resulta fundamental”, remarcaron desde la comuna al solicitar colaboración a los vecinos ante cualquier cambio significativo que puedan observar en las palmeras.

Descartaron picudo rojo en una palmera de Urdinarrain (foto Municipalidad de Urdinarrain)

Cuáles son las señales que deben observarse

A partir del episodio, el municipio recordó algunos de los indicios que pueden despertar sospechas sobre la presencia del picudo rojo. Entre ellos mencionó hojas nuevas deformadas o perforadas, pérdida de hojas de la copa, hojas centrales que se desprenden fácilmente, agujeros o galerías y un deterioro progresivo de la copa.

Sin embargo, las autoridades hicieron una aclaración fundamental: ninguno de esos síntomas permite confirmar por sí mismo que una palmera esté afectada por picudo rojo.

“Estos signos no permiten por sí solos confirmar la presencia de picudo rojo, ya que distintas plagas pueden producir daños similares”, advirtieron. Precisamente, el caso detectado en Urdinarrain evidenció esa situación, ya que el deterioro que inicialmente generó sospechas terminó siendo atribuido a otro insecto luego de la intervención técnica.

Ante la aparición de síntomas compatibles, la recomendación es comunicar la situación para que puedan realizarse los procedimientos correspondientes y determinar mediante una evaluación especializada cuál es el agente responsable.

Senasa dispone además de material específico destinado a facilitar la identificación del picudo rojo y de canales oficiales para informar sospechas mediante el Sistema Nacional Argentino de Vigilancia y Monitoreo de Plagas (Sinavimo).

Los vecinos de Urdinarrain también pueden realizar consultas ante la Dirección de Ambiente, Salud e Inspección General del municipio. Desde la comuna insistieron en que la detección temprana y la comunicación de ejemplares sospechosos resultan fundamentales para sostener la vigilancia sanitaria sobre las palmeras de la ciudad.