Concejales denunciaron el envenenamiento de perros en localidad entrerriana

Los concejales de Nogoyá, Guillermina López, Marianela Manassali, Maximiliano Navarro y José Perelló presentaron este lunes por la mañana una denuncia formal en la Unidad Fiscal para que se investiguen las causas y se localice a los responsables del envenenamiento de al menos diez perros durante el fin de semana.

Los animales en su mayoría aparecieron detrás del cementerio, en una zona donde funcionan chancherías, pero en el transcurso del domingo se fue sabiendo de más perros que aparecían muertos con claros signos de haber sido envenenados en otros puntos de la ciudad.

“En representación del pueblo y en cumplimiento de nuestras funciones de velar por el bienestar general y en cumplimiento de las normativas vigentes”, fundamentaron los concejales haciendo referencia a la aparición de dos perros muertos en la vía pública, “en circunstancias que podrían configurar un hecho de crueldad animal. La situación genera alarma social, compromete la salud pública y evidencia la posible comisión de un delito tipificado en la legislación vigente. No puede ser considerado un hecho aislado y se debe encarar una investigación penal inmediata”, señalaron.

En las medidas que solicitan los ediles, además del inicio de la investigación, piden que a futuro se arbitren las medidas necesarias para prevenir la reiteración de este tipo de hechos que afectan no solo a los animales sino también a la tranquilidad y seguridad de la comunidad. (Nogoyá Noticias)