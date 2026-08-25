Cuatro internos de la Unidad Penal N.º 9 se intoxicaron cocinando y quedaron internados

Cuatro internos de la Unidad Penal N.º 9 fueron trasladados al Hospital Centenario de Gualeguaychú luego de presentar síntomas gastrointestinales. El episodio ocurrió durante la noche del domingo, después de la cena suministrada en el establecimiento carcelario.

Los afectados se encuentran alojados en el módulo D del penal de El Potrero. Según la información de R2820, comenzaron a manifestar malestar alrededor de las 19:30 y debieron recibir asistencia sanitaria.

Ante esa situación, las autoridades penitenciarias dispusieron el traslado de los cuatro hombres hacia el centro asistencial para que fueran examinados por profesionales. El cuadro fue atribuido inicialmente a una posible indigestión o intoxicación alimentaria, aunque el origen todavía debe ser determinado.

Uno de los internos continúa hospitalizado

Luego de las evaluaciones médicas, uno de los pacientes quedó internado para continuar bajo atención y seguimiento. Por el momento, no se difundieron precisiones sobre su estado ni sobre los síntomas que motivaron su permanencia en el hospital.

Los otros tres internos permanecieron algunas horas en observación. Tras comprobarse una evolución favorable, recibieron el alta médica y fueron trasladados nuevamente a la Unidad Penal N.º 9.

La intervención sanitaria se desarrolló sin que se informaran nuevos casos dentro del módulo. Tampoco se confirmó oficialmente que la comida entregada durante la jornada haya sido la causa directa de los cuadros gastrointestinales.

Buscan establecer el origen de los síntomas

La posible relación con los alimentos consumidos constituye una de las hipótesis preliminares. Sin embargo, serán las evaluaciones médicas y los controles correspondientes los que permitirán establecer si los cuatro cuadros tuvieron un origen común.

También se espera determinar si serán analizadas las comidas suministradas a los internos y las condiciones en las que fueron elaboradas, almacenadas y distribuidas dentro del establecimiento penitenciario.

Mientras tres de los afectados ya regresaron al penal, el cuarto permanece en el Hospital Centenario de Gualeguaychú. Las autoridades deberán informar los resultados de los controles y si se adoptarán medidas preventivas dentro de la unidad.