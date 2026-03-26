Amor que transforma vidas: criada en acogimiento, hoy adoptó tres hijos y ayudó a 23 niños

Una mujer criada en un sistema de acogimiento adoptó tres hijos y ayudó a 23 niños a lo largo de su vida, replicando el gesto que transformó su propia infancia.

Viviana, de 44 años, había pasado por una residencia siendo bebé y luego fue recibida por una familia de guarda, experiencia que definió su proyecto de vida. “No voy a tener hijos propios. Voy a adoptar, tal como hizo mi mamá”, recordó sobre aquella decisión tomada a los 12 años, publicó La Voz.

Un camino compartido en pareja

Junto a su esposa Paola, de 36 años, comenzó en 2013 el camino del acogimiento familiar, apenas un año después de haberse casado en Córdoba. Ese mismo año recibieron a su primera niña, Daiana, quien con el tiempo se convirtió en su primera hija adoptiva. “Es muy difícil para los niños con discapacidad”, afirmaron.

Desde entonces, la pareja continuó recibiendo niños, niñas y adolescentes, muchos de ellos con historias complejas y situaciones de vulnerabilidad que necesitan que los cuiden. “Mientras nosotros tengamos las fuerzas, vamos a seguir con esta locura hermosa, porque parar es quitarle la oportunidad a otro niño de tener un hogar y conocer lo que es una familia”, aseguró Viviana.

Daiana llegó a la familia cuando era bebé. Hoy tiene 12 años (foto La Voz)

Con esa convicción férrea, hoy su familia se compone de cinco personas: la pareja, Daiana (12), Lucas (4) y Samira (18).

La llegada de Samira y el desafío adolescente

Uno de los momentos más significativos fue la llegada de Samira, quien llegó al hogar con 12 años tras pasar por una residencia de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF). “El primer día nos sentó a las dos y por su voluntad nos compartió su historia”, recordaron.

Hoy, con 18 años, la joven destacó el acompañamiento recibido: “Me acompañaron desde cero”.

Samira resaltó la importancia de contar con un entorno de contención: “Se sientan y te preguntan, te esperan hasta que puedas hablar”.

Samira estudiará el Profesorado en Educación Especial al igual que su mamá (foto La Voz)

Con el tiempo, lograron construir tradiciones familiares y vínculos sólidos que marcaron su desarrollo. “Un adolescente puede tener una historia, pero vos podés cambiarla y acompañar mientras sana sus heridas”, expresó Viviana.

Una familia que sigue creciendo

Actualmente, la familia está integrada por la pareja y sus tres hijos: Daiana, Lucas y Samira. A pesar de haber consolidado su núcleo familiar, continúan recibiendo chicos en situación de acogimiento.

La reciente ampliación de su vivienda les permitió seguir con esta tarea solidaria.

Amor que transforma vidas

Para Viviana y Paola, el acogimiento no es solo una decisión, sino una forma de vida. “Mientras tengamos fuerzas, vamos a seguir con esta locura hermosa”, afirmaron.

La historia refleja cómo el compromiso y el amor pueden cambiar el destino de quienes más lo necesitan.