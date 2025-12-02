Tos convulsa: siete niños fallecieron en el año y suben los casos en el país

El último Boletín Epidemiológico Nacional reportó 5.110 casos sospechosos de coqueluche y siete muertes en menores de dos años. El Ministerio de Salud indicó que la vacunación es la principal medida preventiva.
Los casos de coqueluche continúan en ascenso durante 2025 y el país registró siete fallecimientos en niños menores de dos años, según se informó en el último Boletín Epidemiológico Nacional. La enfermedad —también conocida como tos convulsa— mostró circulación en 20 jurisdicciones, con predominancia en la región Centro, especialmente en la provincia de Buenos Aires, y en la región Sur, asociada al brote detectado en Tierra del Fuego.
En lo que va del año, se confirmaron 688 casos sobre un total de 5.110 notificados como sospechosos. La incidencia acumulada fue de 1,45 casos por cada 100.000 habitantes, un nivel que superó los registros del mismo período desde 2020 y se ubicó por encima de las cifras de 2023, año en que Salta había informado su mayor número de contagios.
Detalle de fallecimientos y tasa de letalidad
Entre las semanas epidemiológicas 1 y 46 de 2025 se notificaron siete muertes en casos confirmados con detección de Bordetella pertussis. Cuatro de las víctimas tenían menos de seis meses; una, entre 6 y 11 meses; y dos pertenecían al grupo de 12 a 23 meses. La tasa de letalidad para el período analizado alcanzó el 1,2%.
El boletín señaló que ninguno de los cuatro fallecidos en edad de vacunación registraba dosis cargadas en el sistema NOMIVAC. Los otros tres eran menores de dos meses y tampoco contaban con el antecedente de vacunación materna.
Diferencias en coberturas provinciales
La cartera sanitaria advirtió que la vacunación sigue siendo la medida clave para la prevención y reducción de la gravedad de la enfermedad. En ese sentido, los datos oficiales mostraron marcadas desigualdades entre provincias.
Tierra del Fuego, La Pampa, Jujuy, Neuquén, Mendoza y San Juan lograron mantener altas coberturas, con buen inicio de esquemas y refuerzos sostenidos, lo que se tradujo en una menor acumulación de población susceptible.
En contraste, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Formosa, Santa Fe, Corrientes y Misiones registraron niveles de cobertura intermedios a bajos, especialmente en los refuerzos de 5 y 11 años, considerados críticos para evitar la circulación comunitaria.
Vacunación en embarazadas y advertencia oficial
El Ministerio de Salud informó, además, que la cobertura en embarazadas presentó una variabilidad amplia: mientras algunas provincias alcanzaron niveles óptimos, otras mostraron valores por debajo de lo esperado.