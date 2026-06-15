Continuaba grave pero estable el niño atropellado por conductor ebrio en Chajarí

El niño de 9 años que fue atropellado por una camioneta en Chajarí continuaba internado en grave estado, aunque con una evolución considerada estable por sus familiares. El menor permanecía sedado y bajo estricta observación médica tras sufrir severas lesiones en el siniestro vial ocurrido durante la tarde del sábado.

Según indicaron fuentes familiares directas, el pequeño "pasó bien la noche" y su cuadro clínico era "grave pero estable". Además, señalaron que, de mantenerse la evolución actual, la situación podía ser controlada mediante la medicación indicada por los profesionales de la salud.

Los informes médicos son emitidos diariamente, por lo que se aguardaba un nuevo parte para conocer la evolución del menor durante las próximas horas. La familia también agradeció las numerosas muestras de apoyo y las cadenas de oración impulsadas por vecinos, amigos y allegados.

El grave accidente

El hecho ocurrió sobre avenida 1° de Mayo al 2691, en la ciudad de Chajarí. Por causas que se encuentran bajo investigación, una camioneta Mitsubishi 4x4 de doble cabina embistió al niño mientras circulaba por la zona.

De acuerdo con la información policial, tras el impacto el conductor abandonó el lugar. Sin embargo, tiempo después regresó al sitio del siniestro, donde ya trabajaban efectivos policiales y personal de emergencias.

A raíz de lo sucedido, la Fiscalía inició una investigación para determinar las circunstancias en que se produjo el accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.

Alcoholemia positiva y detención

Una vez que el conductor regresó al lugar, fue sometido a un control de alcoholemia. El resultado arrojó 2,25 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que superó ampliamente los límites permitidos.

En Entre Ríos rige la Ley de Alcoholemia Cero, por lo que cualquier nivel de alcohol detectado en sangre constituye una infracción. Ante esta situación, la fiscal de turno, Carolina Ezpeleta, ordenó la detención del hombre de 48 años.

El automovilista fue trasladado a la Comisaría N° 1 de Chajarí, donde permanece alojado mientras avanzan las actuaciones judiciales.

Las lesiones sufridas por el menor

Tras el impacto, el niño recibió asistencia médica en el lugar y posteriormente fue trasladado de urgencia al hospital local.

Los profesionales constataron que presentaba un traumatismo craneoencefálico grave, además de fracturas de cráneo y de fémur, lesiones que motivaron su inmediata internación y seguimiento permanente.

La comunidad de Chajarí continúa pendiente de la evolución del pequeño, mientras familiares y allegados mantienen el pedido de oraciones por su recuperación.