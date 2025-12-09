Continúa la inestabilidad: cuándo mejora el tiempo y qué se espera para los próximos días

Entre Ríos atraviesa jornadas con nubosidad variable y precipitaciones aisladas, aunque se espera una mejora gradual hacia mediados de semana. El calor volverá a sentirse con máximas que rondarán los 30 grados.
Entre Ríos continúa este martes bajo la influencia de un sistema de inestabilidad que mantiene la nubosidad alta y genera precipitaciones intermitentes. Sin embargo, con el correr de las horas la cobertura nubosa comenzará a desplazarse hacia el este, permitiendo que el cielo muestre mejoras parciales.
Aunque existe la posibilidad de lluvias y chaparrones aislados durante toda la jornada, se prevé que las condiciones sean muy variables. Las temperaturas acompañarán con una mínima de 18 grados y una máxima que alcanzará los 26.
Alerta por tormentas
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la zona afectada serán los departamentos Federal, Feliciano, Federación, San Salvador y Concordia. “El área será afectada por lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes. También pueden incluir ocasionalmente granizo y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 75 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm., que pueden ser superados en forma puntual", destacó en su comunicado.
Para el miércoles se anticipa un escenario más estable, con poca nubosidad y un repunte térmico: la mínima será de 17 grados y la máxima ascenderá a 29, marcando un regreso palpable del calor.
El jueves, no obstante, volverá la inestabilidad. Se esperan posibles lluvias y tormentas aisladas, en una jornada calurosa con 33 grados de máxima y 17 de mínima.
Finalmente, el viernes llegará una mejora más marcada. El tiempo se presentará más estable y cálido, con una mínima de 22 grados y una máxima aproximada de 32 grados, dando inicio a un fin de semana con mejores condiciones.