Confirmaron 23 casos de triquinosis en Córdoba y uno de los brotes se vinculó a carne de jabalí

El Ministerio de Salud de Córdoba detectó tres brotes de triquinosis, dos en la capital provincial y otro en Malvinas Argentinas. Investigan el origen de los alimentos involucrados y reiteraron recomendaciones para prevenir contagios.
Los casos de triquinosis en Córdoba encendieron la alerta sanitaria luego de que el Ministerio de Salud provincial confirmara la existencia de tres brotes que dejaron, hasta el momento, 23 personas afectadas.
De acuerdo con la información oficial, dos de los brotes fueron detectados en la ciudad de Córdoba y el restante en la localidad de Malvinas Argentinas. Las autoridades sanitarias continúan investigando el origen de los alimentos que provocaron los contagios.
Desde el Departamento de Zoonosis precisaron que 12 de los casos corresponden a los episodios registrados en la capital provincial, mientras que otros 11 fueron reportados en Malvinas Argentinas.
Uno de los brotes fue por consumo de carne de jabalí
Entre los casos detectados en la ciudad de Córdoba, nueve personas contrajeron la enfermedad tras consumir carne de jabalí contaminada con el parásito responsable de la triquinosis.
La presencia del parásito fue confirmada mediante análisis realizados por el Centro de Excelencia en Productos y Procesos Córdoba (Ceprocor), organismo que intervino en la investigación.
Los tres casos restantes registrados en la capital corresponden a integrantes de un mismo grupo familiar y, por el momento, las autoridades no lograron determinar con precisión cuál fue la fuente de infección.
En tanto, el brote detectado en Malvinas Argentinas afectó a 11 personas que mantienen vínculos familiares o de amistad y que habrían consumido alimentos adquiridos tanto en esa localidad como en otra provincia.
Cómo evolucionan los pacientes
Los afectados fueron atendidos en distintos centros de salud públicos y privados de Córdoba capital. Entre ellos se encuentran cuatro adolescentes de 15 años.
Según el informe difundido por el Ministerio de Salud, todos los pacientes presentan una evolución favorable y continúan bajo seguimiento médico ambulatorio.
Las autoridades sanitarias destacaron la importancia de la consulta temprana ante la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad para evitar complicaciones y facilitar el tratamiento.
Mientras tanto, los equipos de salud avanzan en la investigación epidemiológica para identificar los productos involucrados y evitar nuevos contagios.
Qué es la triquinosis y cuáles son los síntomas
La triquinosis es una enfermedad parasitaria transmitida por el consumo de carne de cerdo, jabalí u otros animales susceptibles infectados con el parásito Trichinella spiralis.
La infección puede manifestarse con distintos niveles de gravedad. Entre los síntomas más frecuentes figuran fiebre, dolores musculares intensos, cefaleas e hinchazón alrededor de los ojos.
También pueden presentarse trastornos gastrointestinales como diarrea, náuseas, vómitos y malestar general.
Ante cualquiera de estas manifestaciones, las autoridades recomendaron acudir de inmediato a un centro de salud para recibir atención médica y confirmar el diagnóstico.
Recomendaciones para prevenir la enfermedad
El Ministerio de Salud recordó que la principal medida preventiva consiste en consumir únicamente carnes y derivados provenientes de establecimientos habilitados y sometidos a controles bromatológicos.
Asimismo, desaconsejó el consumo de carne cruda o insuficientemente cocida y de chacinados caseros que no hayan sido analizados sanitariamente.
Las autoridades también alertaron sobre la compra de productos elaborados en puestos no autorizados y recordaron que métodos como el ahumado o la salazón no garantizan la eliminación del parásito.
En el caso de los cazadores, recomendaron realizar los análisis correspondientes antes de consumir carne de animales silvestres, especialmente jabalíes, para evitar riesgos para la salud.