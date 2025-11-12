Córdoba: condenaron a funeraria por velar y cremar el cadáver equivocado

Una confusión en el Hospital Nacional de Clínicas de Córdoba resultó en la entrega y cremación del cuerpo incorrecto. La familia afectada recibirá una millonaria compensación.
La Justicia Federal de Córdoba ha dictado una condena contra la funeraria Juan Caruso SACIFEI y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), por un insólito caso de negligencia en el que ambas instituciones fueron responsables de entregar y cremar un cadáver equivocado. El fallo establece que ambas entidades deberán pagar más de 10 millones de pesos en concepto de indemnización por el daño moral sufrido por la familia afectada.
El caso se originó en el Hospital Nacional de Clínicas, dependiente de la UNC, donde se produjo una confusión entre los cuerpos de dos personas, Esteban Mercado y Feliciano Mercado. La funeraria Juan Caruso fue la encargada de retirar uno de los cuerpos, el de Esteban, pero, por un error humano, se retiró el de Feliciano. El cuerpo equivocado fue velado y cremado por la familia de Feliciano, sin que nadie advirtiera el error hasta mucho después. La negligencia de la funeraria, que solo verificó el apellido del fallecido, fue crucial para que la confusión no se detectara en el momento adecuado.
Una "herida abierta" para la familia: la revelación del error
El problema salió a la luz cuando el Hospital Nacional de Clínicas notó un desajuste en los registros de la morgue, lo que llevó a una revisión que reveló la confusión de los cadáveres. Según Paula Piedrabuena, abogada de la familia afectada, fue entonces cuando se citó a la familia para confirmar la identidad del cuerpo restante. La abogada describió este momento como una "herida abierta", una experiencia traumática que aún persiste para los afectados, quienes tuvieron que enfrentar la dolorosa realidad de que su ser querido ya había sido cremado erróneamente.
En el fallo, el juez federal N° 1 de Capital, Carlos Ochoa (subrogante), resaltó la "clara falta de diligencia" por parte tanto de la funeraria como de la Universidad Nacional de Córdoba. El juez consideró que, debido a la falta de control adecuado en los procesos de identificación de los cuerpos, las dos instituciones deben ser responsables de los daños sufridos por la familia, quienes además tuvieron que enfrentar una segunda despedida de su ser querido con una diferencia de 20 días.
El fallo judicial y la indemnización millonaria
Como resultado de la sentencia, tanto la funeraria Juan Caruso como la UNC deberán abonar más de 10 millones de pesos a la familia afectada como compensación por el daño moral causado. La abogada de la familia, Paula Piedrabuena, manifestó la dificultad de vivir una situación tan dolorosa y explicó que para los deudos fue especialmente difícil tener que lidiar con dos certificados de defunción, dos de cremación y con la constante angustia de ver el proceso repetirse. (Con información de Minuto Uno)