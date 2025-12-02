Municipio entrerriano busca eliminar un tributo que encarecía espectáculos y venta de entradas

En el marco de la Ordenanza Tributaria 2026, la comuna de Concordia propone suprimir los derechos de entretenimiento y aplicar reformas orientadas a “aliviar la carga fiscal”.
La Municipalidad de Concordia presentó el proyecto de Ordenanza Tributaria 2026, una iniciativa que prevé la eliminación de los derechos de entretenimiento, el tributo que hasta ahora gravaba la organización de recitales, obras y eventos culturales, además de la venta de entradas, con una alícuota que llegaba al 10%. El gobierno local señaló que la medida busca “modificar el mapa impositivo local y fomentar la actividad cultural”.
El intendente Francisco Azcué destacó que la eliminación del gravamen significó una reducción directa en los costos para los organizadores y en el acceso del público a distintas propuestas, al tiempo que el esquema contempla un nuevo régimen para los boliches bailables. Según se precisó, estos establecimientos dejarán de tributar por venta de entradas y abonarán un monto fijo dentro de la Tasa Comercial.
En el documento oficial enviado al Concejo Deliberante se señala que la reforma apunta a equiparar las condiciones entre los actores del sector y simplificar el sistema tributario. En ese marco, Azcué afirmó que “el objetivo central es acompañar a quienes invierten, producen y generan trabajo en Concordia” y que el impuesto suprimido “representaba un obstáculo económico para la realización de eventos masivos, sumando previsibilidad e incentivo tanto al sector cultural como al turístico”.
Reformas generales de la Ordenanza Tributaria 2026
El secretario de Hacienda, Pablo Ferreyra, sostuvo que el proyecto busca fortalecer la producción local mediante “medidas concretas para los comercios, las industrias y toda la cadena productiva de Concordia”, abarcando rubros que incluyen alimentos, obra pública y materiales de construcción.
La propuesta también establece la eliminación de la alícuota del 2,7% para industrias alimenticias, comercios de la canasta básica, proveedores de materiales de construcción y actividades vinculadas a la obra pública cuando se trate de productos desarrollados localmente. Además, plantea actualizar en un 30% las escalas del Régimen General para evitar saltos de alícuota por efecto de la inflación.
Desde la Dirección de Rentas, Fernando Marsicano informó que el 98,88% de los contribuyentes del régimen general tributa con alícuotas reducidas, lo que configura un esquema que el municipio considera equitativo y progresivo. Asimismo, se dispone una suba del 30% en importes mínimos y fijos, y la aplicación de tasas que oscilan entre el 1,3% y el 1,8% para actividades vinculadas a alimentos y construcción. También se reduce la alícuota de remiserías del 1,9% al 1,8%.
Actualizaciones adicionales y tasas municipales
El proyecto prevé sostener los descuentos por pago en término: la Tasa General Inmobiliaria mantiene reducciones del 15% en el primer vencimiento y 2,5% en el segundo; mientras que la Tasa de Servicios Sanitarios ofrece un 15% y un 2,5% respectivamente.
En sintonía con las medidas anunciadas por el gobierno provincial, la Tasa de Alumbrado Público pasará del 8,69% al 6%, con un tope general que baja del 16% al 13%. Para usuarios residenciales y comerciales la tasa se fija en el 13% del valor facturado por la distribuidora eléctrica; para el sector industrial continúa en 6%.
La proyección para 2026 establece una actualización general del 30% sobre los valores vigentes en 2025, ajustada a la inflación estimada por el INDEC, con el objetivo de evitar saltos bruscos y sostener el valor real de los tributos municipales.
Azcué afirmó que la propuesta “fortalece la actividad económica local, da previsibilidad a quienes quieren invertir y moderniza un sistema que debe ser un puente, no un obstáculo, entre el Estado y los contribuyentes”. Desde el área económica remarcaron que la reforma está orientada a acompañar la organización de espectáculos, la producción regional, el empleo y el comercio.
Según el texto oficial elevado al Concejo, el proyecto se fundamenta en los principios de simplificación administrativa, transparencia y alivio fiscal. Entre todas las modificaciones propuestas, la eliminación de los derechos sobre espectáculos y entradas aparece como la medida más destacada para promover el desarrollo cultural y económico en la ciudad.