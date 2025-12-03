Con distintas actividades, culminó el ciclo 2025 del Plan Provincial de Alfabetización en nivel inicial

REDACCIÓN ELONCE
El evento, que se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones, reunió a docentes y directivos de distintas escuelas de la provincia, quienes compartieron los logros y las experiencias vividas durante el ciclo lectivo, supo Elonce.
Desde temprano, el CPC fue el escenario de una exposición de los trabajos realizados durante el año en las escuelas entrerrianas, con un enfoque particular en el nivel inicial. A lo largo de la jornada, se presentaron diferentes dispositivos educativos que mostraron el impacto positivo del plan en las aulas de toda la provincia.
Patricia Ledesma Demartini, directora de la Unidad 6 "Consejito", se mostró muy contenta con los resultados obtenidos: "Estamos participando de esta convocatoria desde la parte de supervisión para dar el cierre al plan de alfabetización que ha sido una propuesta maravillosa", destacó. La directora resaltó el trabajo colaborativo entre docentes y equipos directivos, así como el fuerte acompañamiento de las familias: "La devolución fue maravillosa, el acompañamiento de las familias también, así que estamos muy felices de dar este cierre", agregó.
Además, destacó que el objetivo principal del programa es "buscar nuevas estrategias para lograr la alfabetización", enfatizando que las actividades del plan se iniciaron con juegos, canciones y actividades que permitieron a los niños comenzar a leer y expandir su lenguaje desde una edad temprana.
En la misma línea, Analía Suárez, directora de la Radio Educativa Nº1, compartió su experiencia: "El plan de alfabetización temprana fue una propuesta muy interesante en mi zona. Fue la primera vez que nos toca", señaló. Hizo un balance muy positivo del trabajo realizado, especialmente en relación con los resultados de las evaluaciones de los niños. "Las docentes han hecho un gran trabajo, es impresionante porque, a pesar de los pocos recursos materiales con los que contamos, las docentes realmente sostuvieron el plan sin ningún inconveniente", dijo, destacando el uso de herramientas digitales como las tablets en los jardines de infantes.
Durante la jornada, los docentes también participaron en diversos talleres prácticos, como el "Café Literario", una actividad en la que los docentes creaban narrativas o textos expositivos a partir de imágenes. Una de las coordinadoras explicó que esta actividad tiene como objetivo "acercar a los niños a la narrativa y expandir su vocabulario". "Es una manera de estimular la creatividad", agregó, refiriéndose al dispositivo "Dados que cuentan", una herramienta con la que los niños podían crear historias a partir de imágenes.
El acto de cierre de este programa es un reflejo del trabajo continuo que se viene realizando desde el gobierno provincial para mejorar la calidad educativa en los primeros niveles. En un ambiente de reflexión y alegría, se destacó la importancia de continuar innovando en las estrategias de alfabetización para seguir acompañando a los niños en su proceso de aprendizaje desde sus primeros años.
Al finalizar el evento, se anunció que autoridades del Consejo General de Educación (CGE) ofrecerían su discurso final para resaltar los logros alcanzados y poner en valor el trabajo conjunto de docentes, directivos y familias durante el año.