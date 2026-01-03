Cómo y cuándo ver la primera superluna de 2026: se verá más grande y brillante de lo habitual

La primera superluna de 2026 será uno de los fenómenos astronómicos más llamativos para comenzar el año. Se trata de la primera Luna llena del calendario que, además, coincidirá con el perigeo, el punto más cercano de la órbita lunar respecto de la Tierra, lo que hará que se vea más grande y luminosa de lo habitual.

Este evento podrá observarse desde distintos puntos del país durante las primeras noches de enero y no requerirá instrumental especial. La combinación entre cercanía, brillo y el contexto del cielo estival la convierten en una excelente oportunidad tanto para aficionados como para quienes simplemente disfrutan mirar el cielo.

Conocida popularmente como la “Luna del lobo”, esta Luna llena de enero se destacará en el horizonte apenas después del atardecer, cuando el efecto visual hace que el satélite natural parezca aún más imponente a simple vista.

Qué es una superluna y por qué se ve diferente

Foto: TN.

Se denomina superluna cuando la fase de Luna llena coincide con el perigeo lunar, es decir, el momento en el que la Luna se encuentra más cerca de la Tierra dentro de su órbita elíptica. En esas condiciones, el satélite puede verse hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que una Luna llena promedio.

Aunque la diferencia no siempre resulta impactante a simple vista cuando la Luna está alta en el cielo, sí suele percibirse con mayor claridad durante su salida o puesta. Allí entra en juego también una ilusión óptica que hace que el tamaño aparente se potencie cuando se la observa cerca del horizonte.

Especialistas en astronomía explican que no se trata de un fenómeno raro, pero sí muy atractivo desde el punto de vista visual. A lo largo de cada año pueden producirse varias superlunas, aunque no todas son igualmente favorables para la observación según la hora y las condiciones del cielo.

Cuándo y cómo ver la primera superluna de 2026 en Argentina

Foto: TN.

La primera superluna de 2026 alcanzará su punto máximo el sábado 3 de enero. En Argentina, el mejor momento para verla será desde el atardecer y durante las primeras horas de la noche, cuando la Luna comience a elevarse por el horizonte este.

El fenómeno podrá observarse a simple vista, sin necesidad de telescopios ni equipos especializados. Sin embargo, el uso de binoculares permite apreciar con mayor detalle los mares lunares y algunas formaciones visibles en la superficie.

Para disfrutar mejor de la observación, se recomienda buscar un lugar con baja contaminación lumínica, elegir un punto con vista despejada hacia el este y evitar luces intensas durante algunos minutos para que los ojos se adapten a la oscuridad.

El origen del nombre “Luna del lobo”

El nombre “Luna del lobo” proviene de las tradiciones de los pueblos originarios de Norteamérica, que asociaban la Luna llena de enero con los meses más duros del invierno y con los aullidos de los lobos cerca de los asentamientos humanos en busca de alimento.

En otras culturas, esta Luna llena también es conocida como Luna Fría o Luna del Hielo, en referencia a las bajas temperaturas características del invierno boreal. Si bien estos nombres no tienen base científica, continúan utilizándose de manera popular para identificar cada Luna llena del año, indicó TN.

La primera superluna de 2026 no solo marcará el inicio del calendario lunar, sino que también ofrecerá un espectáculo natural accesible para todos. Con cielos despejados y un poco de atención al horario, será una excelente oportunidad para observar uno de los eventos astronómicos más atractivos del comienzo del año.