Cómo evolucionan los trabajadores heridos tras la caída desde un techo en Viale

A diez días del siniestro ocurrido mientras colocaban paneles solares, uno de los operarios continúa internado en Paraná, aunque presenta una evolución favorable. Los otros tres avanzan en su recuperación.
A diez días del grave accidente laboral ocurrido en la ciudad de Viale, donde cuatro trabajadores cayeron desde el techo de un galpón mientras realizaban tareas de colocación de paneles solares, se conocieron detalles sobre el estado de salud de los operarios, todos oriundos de Crespo.
El hecho se produjo el pasado 19 de enero en un galpón lindante a la firma Eduardo Stertz e Hijos SRL. Por causas que aún son materia de investigación, el techo cedió de manera repentina y provocó la caída de los cuatro trabajadores desde una altura aproximada de entre 10 y 12 metros.
Evolución de los heridos
De acuerdo a la información a la que accedió Estación Plus Crespo, el operario que se encontraba en estado más grave, Lautaro Emanuel Hollmann, de 21 años, presentó una evolución favorable en las últimas horas. El joven, que permanecía en terapia intensiva en el Hospital San Martín de Paraná, fue estabilizado, se encuentra consciente y en la tarde de este martes se le retiró el respirador artificial.
El encargado de la obra, otro de los lesionados, fue sometido a una intervención quirúrgica en Paraná y continúa bajo control médico.
En tanto, un tercer trabajador recibió el alta médica el lunes pasado, aunque este miércoles fue sometido a nuevos estudios debido a dolencias que aún persisten.
El cuarto operario se encuentra en su domicilio, recuperándose de las lesiones sufridas, principalmente con afectación en sus rodillas.
Cómo ocurrió el accidente
Vale recordar que el hecho ocurrió sobre la Ruta Provincial 32, dentro del Parque Industrial de Viale, mientras los trabajadores realizaban tareas de colocación de paneles solares, contratados por una empresa especializada.
Por causas que son materia de investigación, de manera repentina, cedió el techo del galpón, provocando la caída de los cuatro operarios desde una altura aproximada de 10 a 12 metros. Los heridos fueron trasladados en primera instancia al hospital local de Viale y luego derivados al Hospital San Martín de Paraná para estudios de mayor complejidad.
En el lugar trabajó personal policial de la Comisaría de Viale, dependiente de la Jefatura Departamental Paraná, que realizó las actuaciones de rigor. La Fiscalía de Delitos Complejos dispuso peritajes para establecer las circunstancias del siniestro.
También colaboraron la Municipalidad, inspectores de tránsito, bomberos voluntarios, personal de alumbrado público y operarios de la empresa.