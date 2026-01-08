Comienza la Fiesta Nacional del Lago con entrada gratuita en su noche inaugural y una grilla destacada

REDACCIÓN ELONCE
Desde este jueves comienza una nueva edición de la Fiesta Nacional del Lago. El secretario de Turismo de Federación, Ezequiel Marozzini, confirmó a Elonce una ocupación hotelera del 95% y destacó la grilla artística y el impacto económico.
La Fiesta Nacional del Lago comienza este jueves en la ciudad de Federación con una nutrida grilla artística, entrada libre en su noche inaugural y una expectativa turística elevada. El evento se desarrollará en el Anfiteatro Municipal Juancho Garcilazo y se extenderá hasta el domingo 11 de enero, consolidándose como uno de los principales atractivos del verano entrerriano.
Al respecto, el secretario de Turismo de Federación, Ezequiel Marozzini, confirmó a Elonce que la primera noche del evento es de acceso gratuito y remarcó que esa característica forma parte de la identidad histórica de la celebración. “Esta fiesta tiene la particularidad de que la noche inaugural siempre es libre y gratuita para los vecinos de Federación y para todos los turistas que nos visitan”, expresó.
Grilla artística y noches destacadas
Marozzini detalló que la Fiesta Nacional del Lago cuenta con espectáculos durante todas las jornadas, con artistas locales, regionales y provinciales, además de un número central cada noche. La grilla comienza con la presentación de Pinky, de Un Poco de Ruido, en una jornada con entrada libre y gratuita. El viernes 9 será el turno de Axel y El Vikingo Correa y el sábado 10 subirán al escenario Damas Gratis y La Parabellum. El cierre del domingo 11 estará a cargo de Ke Personajes, una de las bandas de mayor convocatoria del país en los últimos años. Sobre este último show, el funcionario destacó: “Es el único lugar de la provincia donde van a estar tocando este verano y será su primer show del año”.
Además de los artistas principales, la Fiesta Nacional del Lago contará con una grilla extensa que incluirá propuestas musicales y culturales a lo largo de las cuatro jornadas. En el escenario pasarán ballets, solistas y grupos de distintos géneros, como Ballet Nehuel, Leandro Oporto, La Sensación del Momento, Milagro Tropical, Capelina, La Buena Vibra, Qué iba a saber yo, The Custom, El Chávez Co, Los Amigos, Maxi Frutos, La Huella, Isondú, Luciano Creiner, Ahí Va el Sabor, Puro Descontrol y Alejandro Quintana, entre otros. También se prevé la realización del desfile y la elección de Reinas, actividades que forman parte de la tradición de la fiesta.
Las actividades deportivas y culturales complementarias se desarrollarán en las playas del Lago Salto Grande.
Impacto turístico y ocupación hotelera
El secretario de Turismo resaltó el movimiento turístico generado por el evento y confirmó que la ocupación hotelera alcanza niveles elevados. “Tenemos una ocupación hotelera del 95% para este fin de semana, lo cual es muchísimo teniendo en cuenta que Federación es una de las ciudades con mayor cantidad de camas en la provincia”, señaló.
Según explicó, la Fiesta Nacional del Lago funciona como un motor para el inicio de la temporada de verano. “Esto ayuda al hotelero, al gastronómico, al comerciante y al emprendedor. Es un empujón importante en un contexto donde el sector lo necesita”, afirmó Marozzini.
Un evento arraigado a la identidad local
Marozzini recordó que la Fiesta Nacional del Lago nació hace 42 años como una iniciativa vecinal y que con el tiempo se consolidó como un producto turístico. “Es el evento más importante que tiene la ciudad. Nació por un grupo de vecinos que buscaba reunirse en verano y hoy es un producto turístico neto”, explicó.
En ese sentido, destacó que la fiesta es una herramienta clave de promoción. “Cada vez que vamos a promocionar la ciudad, siempre hablamos de las fechas y de los artistas de la Fiesta Nacional del Lago”, indicó.
Entradas y procedencia de los visitantes
El funcionario municipal confirmó que Buenos Aires es el principal centro emisor de turistas, seguido por visitantes uruguayos y entrerrianos. Además, detalló que las entradas continúan disponibles a través de la plataforma online oficial. “Tenemos un bono para todas las noches a 60 mil pesos y entradas por noche de 20 mil pesos viernes y sábado, y 40 mil el domingo”, precisó.
Finalmente, Marozzini expresó que la ciudad vivió el evento con entusiasmo. “La ciudad entera está motivada con esta fiesta y eso después se refleja en el movimiento de la economía local”, concluyó.