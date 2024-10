Advierten sobre los “graves perjuicios” que ocasionan el ciervo axis y el chancho jabalí

Ante los graves perjuicios que ocasionan especies exóticas invasoras como el jabalí, el chancho asilvestrado y el ciervo axis, las entidades que integran Confederaciones Rurales Argentina (CRA), preocupadas por la problemática, hicieron un llamado a la reflexión de todas las jurisdicciones y autoridades que pudieran corresponder: Nación, Provincias, Legislaturas, Producción, Turismo, Educación y SENASA, a los efectos que se involucren y tomen cartas en el asunto.

Las entidades rurales apuntaron a “la descontrolada propagación de las mencionadas especies exóticas invasoras, que están produciendo un desbalance en la ecología de nuestras regiones, con un triple impacto negativo: económico, sanitario, y ambiental”.

“Dicho flagelo, no solamente carece de control alguno, sino que, además, al tratarse de algo importado, no posee regulación y/o depredación natural”, sentenciaron desde CRA. Y agregaron: “Su avance acelerado ocasiona perjuicios productivos, con áreas donde no se puede cultivar, criar ovejas o intensificar; daños sanitarios por la propagación de enfermedades contagiosas; así como destrucción de nuestra fauna y paisaje natural”.

Para Confederaciones Rurales Argentina, “la gravedad de la cuestión amerita un trabajo público-privado urgente, mancomunado e inter jurisdiccional, que evalué sus múltiples aristas y proponga soluciones integrales”.

Ciervo axis. (foto ilustrativa)

Desde la entidad se pudieron a disposición “para colaborar y trabajar en el diseño de aquellas políticas públicas que puedan poner una cuota de razonabilidad, frente a una amenaza cada vez más preocupante, perjudicial, y fuera de control”.

Integran Confederaciones Rurales Argentina, la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes; Confederación de Asociaciones Rurales de Chaco y Formosa; Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos; Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones.