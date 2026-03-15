Choque frontal en Brasil: quiénes eran los tres jóvenes argentinos que murieron

El choque frontal en Brasil dejó una profunda conmoción tanto en la localidad misionera de Campo Grande como en la ciudad brasileña de Casca, donde los jóvenes residían desde hacía varios años. El siniestro ocurrió sobre la ruta ERS-324, a la altura del kilómetro 238, en la zona conocida como Linha 20 Parizzi.

Las víctimas fueron identificadas como Jonathan Gabriel Hubscher, de 22 años; su hermano Mattive Lautaro Daniel Hubscher, de 17; y Jennifer Celeste Prosin, también de 22. Los tres fallecieron en el lugar tras el violento impacto entre el Volkswagen Fox en el que viajaban y un Ford Focus que circulaba en sentido contrario.

El accidente se produjo durante la noche del viernes y, según informaron medios brasileños y argentinos, el impacto fue de tal magnitud que los jóvenes murieron de forma instantánea. En el vehículo viajaban cuatro personas, aunque uno de los ocupantes sobrevivió al siniestro.

Una vida entre Misiones y Brasil

Los tres jóvenes habían nacido en Campo Grande, en la provincia de Misiones, pero desde 2022 residían en la ciudad brasileña de Casca. Allí habían construido parte de su vida cotidiana, integrándose a la comunidad local.

Foto: Infobae.

El viaje que realizaban al momento del accidente tenía un objetivo especial: regresar a su provincia natal para visitar a sus familias. Ese trayecto, que buscaba acercarlos nuevamente a sus seres queridos, terminó en una tragedia que impactó profundamente a ambos lados de la frontera.

Tras conocerse la noticia, familiares y amigos comenzaron a despedirlos en redes sociales con mensajes cargados de dolor. “No hay palabras para tanto dolor. Gaby, Lauty y Jennifer encuentren toda esa paz”, escribió un familiar en una publicación que rápidamente se llenó de mensajes de despedida y recuerdos compartidos.

Investigación del accidente y sobrevivientes

Las autoridades brasileñas iniciaron una investigación para determinar cómo ocurrió el choque frontal en Brasil. Una de las hipótesis que analizan los peritos es que el Volkswagen Fox pudo haber intentado realizar una maniobra de adelantamiento antes del impacto, indicó Infobae.

Foto: Infobae.

Sin embargo, la mecánica exacta del siniestro aún es materia de análisis por parte de la Policía Rodoviária Estadual y del Servicio Auxiliar de Bomberos de Casca, que trabajaron en el lugar del accidente junto con equipos de emergencia.

El conductor que sobrevivió al impacto fue trasladado en estado grave al hospital de Casca. Hasta el momento no se difundió su identidad. Por su parte, el conductor del Ford Focus, un hombre de 50 años que viajaba solo, también resultó con heridas graves.