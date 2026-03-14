Trágico accidente en el sur de Brasil: murieron tres jóvenes argentinos en un choque frontal

Un accidente en el sur de Brasil dejó como saldo tres jóvenes argentinos fallecidos tras un choque frontal ocurrido en una ruta del estado de Río Grande do Sul. Las víctimas eran oriundas de Campo Grande, Misiones.
Un accidente en el sur de Brasil provocó la muerte de tres jóvenes argentinos que viajaban por la ruta ERS-324, en el estado de Río Grande do Sul. El trágico siniestro vial ocurrió el viernes por la noche cuando el vehículo en el que se trasladaban colisionó de frente contra otro automóvil que circulaba en sentido contrario.
El hecho se registró en el kilómetro 238 de la carretera, en un sector conocido como Linha 20 Parizzi, dentro del municipio de Casca. Según informaron las autoridades locales, el impacto fue de tal magnitud que tres de los ocupantes del automóvil murieron en el lugar.
Las víctimas fatales fueron identificadas como Jonathan Gabriel Hubscher, de 22 años; Jennifer Celeste Prosin, también de 22; y Mattive Lautaro Daniel, de 17 años. Todos eran oriundos de la localidad de Campo Grande, en la provincia de Misiones, y se encontraban viajando hacia Argentina al momento del accidente.
Jóvenes misioneros que viajaban a visitar a su familia
De acuerdo con la información confirmada por familiares a medios de Misiones, los jóvenes residían en Brasil desde hacía aproximadamente cuatro años. Aquella noche habían emprendido el viaje hacia su ciudad natal para reencontrarse con sus familiares.
Jonathan y Mattive eran hermanos, mientras que Jennifer era la pareja de otro de los ocupantes del vehículo. En el automóvil viajaba además un cuarto joven que conducía el Volkswagen Fox en el que se trasladaban.
Tras el fuerte impacto frontal, los tres misioneros que viajaban como pasajeros fallecieron en el acto. El conductor del vehículo sobrevivió al choque, aunque resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia al hospital de Casca. Hasta el momento no trascendió su identidad.
Cómo ocurrió el choque frontal
El accidente en el sur de Brasil involucró a dos vehículos: el Volkswagen Fox en el que viajaban los jóvenes argentinos y un Ford Focus con patente de la ciudad de Casca. Este último era conducido por un hombre de 50 años que viajaba solo.
Según informaron la Policía Rodoviária Estadual y el Servicio Auxiliar de Bomberos de Casca, el conductor del Ford Focus también sobrevivió al siniestro. Tras ser asistido en el lugar por personal médico, fue derivado al Hospital Santa Lúcia de esa localidad.
Las primeras informaciones surgidas de la investigación indican que el conductor del Volkswagen Fox habría realizado una maniobra de adelantamiento instantes antes del choque. Esa maniobra habría provocado la colisión frontal con el vehículo que circulaba en sentido contrario.
Operativo de rescate y peritajes en la ruta
Luego del impacto, se desplegó un importante operativo de emergencia en la zona. En el lugar trabajaron dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Casca, ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) y efectivos de la Policía Vial Estatal.
Durante varias horas, el tránsito en la ruta ERS-324 permaneció parcialmente restringido mientras los equipos de rescate realizaban las tareas correspondientes y los peritos avanzaban con las primeras investigaciones sobre la mecánica del siniestro.
Las autoridades brasileñas continúan analizando las circunstancias del hecho para determinar con precisión cómo ocurrió el choque y establecer responsabilidades.
Traslado y despedida de las víctimas
Tras las pericias correspondientes, los cuerpos de los jóvenes fallecidos fueron trasladados al Instituto Médico Legal de Passo Fundo para la realización de los procedimientos legales, consignó Diario Época.
Posteriormente, fueron liberados para que sus familiares pudieran realizar las ceremonias de despedida. Según informaron medios locales, los restos serán velados en la Capilla Municipal de Casca antes de su traslado definitivo.
El accidente en el sur de Brasil generó una profunda conmoción tanto en la comunidad de Casca como en la localidad misionera de Campo Grande, de donde eran oriundos los jóvenes. La tragedia volvió a poner en evidencia los riesgos de la circulación en rutas y la importancia de extremar las precauciones al volante.