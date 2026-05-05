Celiaquía: advierten por altos costos de la dieta sin gluten y solicitan más políticas públicas

REDACCIÓN ELONCE
La presidenta de la Asociación Celíacos de Entre Ríos, Cecilia Pautasso, destacó la importancia de concientizar sobre una enfermedad que aún presenta altos niveles de subdiagnóstico y múltiples desafíos para quienes la padecen.
En el marco del Día Internacional de la Celiaquía, que se conmemora cada 5 de mayo, la presidenta de la Asociación Celíacos de Entre Ríos, Cecilia Pautasso, destacó la importancia de concientizar sobre una enfermedad que aún presenta altos niveles de subdiagnóstico y múltiples desafíos para quienes la padecen.
“Es una fecha muy oportuna para concientizar, para difundir”, expresó a Elonce, y remarcó que el trabajo de visibilización se extiende durante todo el mes: “Generalmente nos tomamos mayo porque no nos termina de alcanzar todo el mes para hacer actividades, para hablar de la temática”.
Pautasso advirtió que muchas personas pueden ser celíacas sin saberlo: “Todavía hay muchas personas que pueden presentar enfermedad celíaca sin tener un diagnóstico certero”, señaló. Además, subrayó las dificultades económicas del tratamiento: “Tienen que tener una alimentación libre de gluten de por vida y esto tiene un costo generalmente más elevado que los alimentos tradicionales”.
En ese sentido, consideró fundamental el acompañamiento estatal: “Es oportuno acompañar a estas familias y generar políticas públicas que también le permitan llevar adelante el tratamiento y hablar de una mejor calidad de vida”.
Respecto a la enfermedad, explicó: “La vamos a definir como una enfermedad genética, multisistémica y autoinmune”, lo que implica que puede manifestarse de múltiples formas. Entre los síntomas, mencionó que “en la niñez podemos estar hablando de baja talla, diarrea, desnutrición, malestar general; en la adolescencia, menarca tardía, fracturas a repetición, depresión; en la edad adulta, menopausia precoz, infertilidad, abortos espontáneos”.
También remarcó la importancia del componente genético: “Se desarrolla genéticamente, entonces el saber que tengo un familiar con celiaquía no necesariamente heredo, pero sí hay una predisposición”. Por ello, insistió en la consulta médica: “Es importante conocer y reconocer los síntomas, acudir a la consulta y hacer los análisis necesarios”.
Pautasso explicó que la enfermedad puede manifestarse en cualquier momento: “Cuando las defensas bajan, ante alguna situación de estrés, puede emerger lo que ya estaba en la genética”. Y llevó tranquilidad respecto al tratamiento: “No es con una medicación específica, sino con una alimentación libre de gluten de por vida”.
En cuanto al rol de la asociación, destacó el acompañamiento a pacientes: “Tiene que ver con elaborar alimentos específicos que sean saludables, que aporten nutrientes y fibra”. Además, informó sobre los canales de contacto: “Pueden encontrar Asociación Celíacos Paraná Entre Ríos en Instagram, también en YouTube con videos e información, y contamos con un grupo de WhatsApp donde solo tratamos temas de celiaquía. Pueden comunicarse al 3434283779”.
Propuso cambiar la mirada sobre la enfermedad: “Siempre hablamos de una condición de vida, más que del peso de una enfermedad”, y llamó a la empatía social: “Si tengo algún familiar, amigo o compañero celíaco, acercarle un producto con el sello sin gluten es como un mimo”.
En relación a la situación económica, insistió en la necesidad de controles y acompañamiento: “Hace falta contralor para verificar que los productos sean libres de gluten y acompañamiento a emprendedores y empresas”. También explicó que los costos son elevados porque “no se puede comprar a granel ni fraccionar, hay que comprar el paquete cerrado por el riesgo de contaminación cruzada”.
Finalmente, destacó avances recientes en materia de políticas públicas: “Acabamos de ratificar el convenio con el Instituto Becario de la provincia, donde los estudiantes con celiaquía pueden acceder a becas sin considerar el salario familiar, debido al mayor costo en alimentos”. Sin embargo, advirtió que aún falta implementar herramientas clave: “Quisiéramos que esté en marcha el Programa Provincial de Enfermedad Celíaca, que está por ley, pero no se ha puesto en funcionamiento”.
Para cerrar, dejó un mensaje en tono positivo: “Queremos que sea un día para celebrar la vida… así que en este día puedo decir feliz día de la celebración de una vida saludable”. Elonce.com