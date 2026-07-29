Cáritas Argentina: la Colecta Anual superó los $4.670 millones en todo el país

La campaña solidaria registró un incremento del 53,9% respecto de 2025. Los fondos permitirán sostener programas de promoción humana y asistencia en las 67 diócesis argentinas.
Cáritas Argentina informó que la Colecta Anual 2026, realizada los días 6 y 7 de junio con el lema "Cáritas Argentina, 70 años alentando la esperanza", reunió un total de $4.670.002.407, lo que representa un incremento del 53,90% en comparación con la edición del año anterior.
La institución destacó que el resultado refleja el compromiso solidario de la sociedad argentina, aun en un contexto de dificultades económicas.
"Este logro es una nueva muestra de la solidaridad de nuestro pueblo argentino, que, una vez más y en medio de un contexto difícil, pone de manifiesto su generosidad para acompañar a los que más sufren", expresaron sus autoridades.
Asimismo, señalaron que esta respuesta permitirá continuar acompañando a miles de personas en situación de vulnerabilidad. "Esta respuesta de la sociedad permite llevar esperanza a muchas familias, a la vez que nos reafirma en nuestra misión de seguir tendiendo puentes y oportunidades para superar la exclusión", agregaron.
Agradecimiento a donantes y voluntarios
Cáritas hizo llegar un especial agradecimiento a quienes colaboraron con la campaña solidaria.
La entidad reconoció a "cada persona que acercó su donación, a las empresas que sumaron su apoyo, a los medios de comunicación que ayudaron a difundir nuestro mensaje y, muy especialmente, a los miles de voluntarios que a lo largo y ancho del país entregaron su tiempo y su corazón para hacer posible este resultado".
Programas que sostienen las donaciones
Los fondos obtenidos en la Colecta Anual se destinan a sostener numerosos programas de desarrollo humano integral en áreas como educación, primera infancia, alimentación, capacitación laboral, adicciones, vivienda e integración social, además de la ayuda inmediata y la contención espiritual que brinda la institución.
Estas acciones se desarrollan en más de 3.500 espacios de Cáritas, distribuidos en las 67 diócesis de la Argentina.
Cómo seguir colaborando
La organización recordó que las donaciones pueden realizarse durante todo el año a través de su sitio web, por transferencia bancaria, Mercado Pago o WhatsApp, e invitó a continuar acompañando su misión solidaria.
-Por tarjeta de crédito, débito, CBU, PagoMisCuentas o Mercado Pago ingresando a nuestro sitio www.caritas.org.ar/sumate
-Por transferencia o depósito bancario a nombre de Cáritas Argentina:
Cuenta Corriente Banco ICBC Nº 0546-02000042/42
Sucursal Casa Central 0546
CBU 0150546702000000042422
A nombre de: Cáritas Argentina - CUIT 30-51731290-4
[Alias DONA.CARITAS.ARG]
-Por WhatsApp al número +54 9 11 2817-2726
Cáritas Argentina reafirmó su compromiso con la transparencia al informar públicamente el monto recaudado e invitó a seguir "alentando la esperanza" mediante el apoyo a sus iniciativas de promoción humana y asistencia en todo el país
Más información, en www.caritas.org.ar y redes sociales.