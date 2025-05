Los cardenales argentinos celebraron misa en la basílica donde está la tumba de Francisco

Los cardenales argentinos Ángel Rossi SJ y Vicente Bokalic CM enviaron un mensaje y una bendición tras celebrar misa en la basílica romana de Santa María la Mayor, donde está la tumba del papa Francisco que el pasado sábado fue visitada, fuera de agenda, por su predecesor: León XIV.

"Una alegría de poder celebrar esta fiesta grande del Buen Pastor aquí, a la sombra, bajo la mirada, desde el cielo, de este pastorazo que fue el papa Francisco. Así que, con mucho consuelo", expresó el arzobispo de Córdoba.

"Con inmensa alegría de estar aquí en un lugar de peregrinación. Así lo siento. Estar cerquita de donde descansa Francisco y nos acompaña con sus oraciones. Así como hemos orado por él, ahora es él quien nos acompaña en nuestro pastoreo, en nuestras diócesis", expresó el arzobispo de Santiago del Estero.

El cardenal Rossi destacó que el papa León XIV "lleve a Francisco en el corazón" y señaló: "Recorriendo un poco su vida, ahora que uno lo va conociendo, ciertamente".

"Está claro que es un pastor con olor a oveja, que es un pastor que ha metido los pies en el barro y que no se ha olvidado de su pueblo, aun cuando le ha tocado estar en ámbitos curiales donde muchos se han olvidado de dónde venían. Él me parece, por lo visto, parece que no se ha olvidado y eso nos hace mucho bien", valoró el purpurado cordobés.

El cardenal Bokalic dijo que hay que pedirle mucho a Francisco que lo acompañe, porque "va a necesitar mucho de la asistencia, de la presencia, de la intercesión".

"Seguramente san Agustín está en su corazón y, juntamente con el pueblo de Dios, el papa Francisco desde el cielo lo estará acompañando para confirmarlo en este camino y hacer esta Iglesia por la que él ha soñado y ha dado su vida".