Capacitación gratuita: ofrecen 50.000 becas para cursos laborales y rápida salida laboral

Ofrecen 50.000 becas para capacitarse gratis todo el año. Hay más de 80 cursos online para elegir de marketing, tecnología y habilidades blandas.
Becas para capacitarse gratis todo el año. Las herramientas digitales, la inteligencia artificial y los nuevos modelos de trabajo están transformando la forma en que estudiamos, trabajamos y nos relacionamos y en un mundo donde la tecnología avanza a gran velocidad, capacitarse es una necesidad.
Por ello, contar con nuevas habilidades no solo abre puertas laborales, sino que también brinda seguridad y confianza para adaptarse a los cambios que llegan cada día.
Y en este sentido, la formación continua se volvió clave para mejorar la empleabilidad y seguir creciendo, sin importar la edad o el punto de partida.
Aunque para muchos las capacitaciones son inaccesibles económicamente, hoy existe la posibilidad de formarse en instituciones prestigiosas sin costo y de manera online. Así, más personas podrán mejorar su perfil profesional sin barreras geográficas ni económicas.
En ese contexto, surgen oportunidades de aprendizaje accesibles y de calidad, como la que ofrece Banco Santander junto a la plataforma global de aprendizaje en línea Coursera: 50.000 becas gratuitas para acceder a los contenidos formativos del portal, desde 13 países distintos, incluido Argentina, durante un año.
El objetivo de este acuerdo por parte de ambas empresas es impulsar la empleabilidad de las personas y ayudarlas, a través de la formación continua en habilidades clave como inteligencia artificial, liderazgo o idiomas, a incrementar sus oportunidades laborales o avanzar en su carrera profesional.
Ramón Rodríguez, responsable global de Santander Open Academy, expresó que “el mercado laboral está atravesando una transformación profunda que abre nuevas oportunidades de reorientación profesional, pero también exige una actualización constante de habilidades. Con este tipo de iniciativas, buscamos tender puentes entre las necesidades emergentes del mercado y el talento que debe darles respuesta”.
El informe Habilidades del Futuro, elaborado por Banco Santander tras una encuesta realizada a 15.000 personas en 15 países, revela, entre otras conclusiones, que ocho de cada diez personas sienten la necesidad de seguir ampliando sus conocimientos y dibuja un nuevo panorama en el que el aprendizaje continuo es la piedra angular del desarrollo profesional.
Y en este escenario, las plataformas digitales de formación continúan consolidándose como una muy buena opción.
Son 50.000 plazas para acceder a más de 80 cursos del catálogo de Coursera diseñados por universidades y expertos, y centrados en las competencias más demandadas en el mercado actual.
Liderazgo, innovación y toma de decisiones basadas en datos, marketing, inteligencia artificial o idiomas, son algunos de los ejes de contenido de estos cursos que también contarán con ejercicios prácticos.
El objetivo es que los seleccionados puedan capacitarse gratis y cada cual a su ritmo, durante un año. Los cursos pueden estar disponibles en español, inglés y portugués y al finalizarlos, se obtiene un certificado.
Los cursos que se ofrecen
A continuación, las temáticas que ofrecen. Se trata de una selección de contenidos clave que te ayudarán a impulsar tu desarrollo profesional y te preparan para los retos del futuro.
- Liderazgo
- Idiomas
- Inteligencia Artificial
- Toma de decisiones a través del uso de datos
- Marketing
- Innovación tecnológica
- Diversidad, equidad e inclusión
- Aprendiendo a prosperar en la nueva normalidad
- Recursos para apoyar la salud y el bienestar
- Desarrollo y crecimiento como profesional
- Optimización del trabajo en equipo remoto
- Herramientas para mejorar la productividad
- Negocios Básicos
- Gestión de Proyectos
Los requisitos para inscribirse a las becas
El curso es 100% online y gratuito. No es necesario contar con ningún título universitario ni ser cliente de Banco Santander para acceder. Los únicos requerimientos son:
Tener 18 años en el momento de solicitar la beca.
Vivir en alguno de estos 13 países: Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, Estados Unidos, México, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido o Uruguay.
Idioma español, inglés o portugués.
Conexión a internet para acceder al contenido, ya que no se puede descargar y revisar off-line.
Estar registrado en la plataforma de Santander www.santanderopenacademy.com y aplicar a la convocatoria siguiendo los pasos establecidos.
Haber completado el test de evaluación que estará disponible en la plataforma. Consiste en una serie de pruebas dirigidas a evaluar las competencias y habilidades de los candidatos.
¿Cómo anotarse?
La inscripción ya está abierta en la web de Santander Open Academy. Hay tiempo para anotarse hasta el martes 9 de diciembre, a las 20. Es posible inscribirte en todos los cursos que quieras hacer durante un año.
Todos los candidatos que se hayan anotado correctamente en la convocatoria recibirán una notificación -hayan sido aceptados o no- a partir del 5 de enero de 2026 a través del email con el que se registraron en la plataforma.
Los seleccionados deberán aceptar la plaza en los 7 días posteriores a la comunicación. En caso de no hacerlo en ese período, perderán su lugar. (Fuente: Clarín)