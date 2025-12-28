Calendario astronómico 2026: Eclipses, lluvias de meteoritos y más eventos para observar

Calendario astronómico 2026. De cara al 2026, los amantes de la astronomía y la observación del cielo tienen motivos para emocionarse. El próximo año se presentarán cuatro eclipses astronómicos, dos de ellos solares y dos lunares, además de una serie de lluvias de meteoritos que iluminarán el firmamento durante diferentes épocas del año. Para los aficionados a los fenómenos naturales, promete ser un espectáculo inolvidable, con eventos visibles incluso desde Argentina.

Según el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el 2026 estará marcado por estos impresionantes eventos cósmicos, que incluirán tanto eclipses totales como parciales, así como lluvias de meteoritos con varios picos de visibilidad en todo el planeta. En este artículo, te compartimos las fechas y detalles de los eclipses y las lluvias de meteoritos más importantes de 2026, así como las recomendaciones para disfrutar de estos fenómenos de manera segura.

Todos los eclipses de 2026

El primer eclipse que se producirá en 2026 será un eclipse anular de Sol, el 17 de febrero. Este fenómeno ocurrirá cuando la Luna se sitúe entre la Tierra y el Sol, pero a una distancia tal que no cubra completamente el disco solar. En lugar de un oscurecimiento total, se formará un "anillo de fuego" visible alrededor de la Luna. Este eclipse será visible parcialmente en el sur de Argentina, Chile y el sur de África, mientras que la fase anular podrá observarse desde la Antártida. Este evento comenzará a las 9:56 UTC y finalizará a las 14:27 UTC.

Foto: La Nación.

El siguiente eclipse será un eclipse total de Luna, que tendrá lugar el 3 de marzo. Durante este evento, la Tierra se interpondrá completamente entre el Sol y la Luna, lo que provocará un oscurecimiento total de la Luna, dándole un tono rojizo o cobrizo característico conocido como la "Luna de sangre". Este eclipse será visible en todo el Océano Pacífico, América (incluida la Argentina), el este de Asia y Australia. El eclipse comenzará a las 9:49 UTC y finalizará a las 13:17 UTC, y es un evento que podrá disfrutarse a simple vista sin necesidad de equipo especializado.

En el segundo semestre del año, se producirá otro eclipse total de Sol el 12 de agosto. Este eclipse será visible parcialmente en el norte de Estados Unidos, oeste de África y Europa, pero la fase total solo podrá observarse en una franja estrecha que incluirá el Ártico, Groenlandia, Islandia y España. El eclipse comenzará a las 15:34 UTC y finalizará a las 19:58 UTC. Al igual que con el eclipse anular, se recomienda utilizar gafas de eclipse certificadas para observarlo de manera segura.

Finalmente, el 28 de agosto se producirá un eclipse parcial de Luna, visible en el este del Océano Pacífico, en toda América (incluida Argentina), Europa y África. Este eclipse comenzará a las 2:33 UTC y finalizará a las 5:51 UTC. Durante este fenómeno, solo una parte de la Luna pasará a través de la sombra de la Tierra, creando una zona oscurecida mientras el resto del disco lunar sigue iluminado.

Tipos de eclipses: ¿qué los hace tan especiales?

Los eclipses solares y lunares se diferencian por las condiciones en las que se producen. El eclipse anular de Sol es un fenómeno en el que la Luna se sitúa entre el Sol y la Tierra, pero debido a su posición más distante de la Tierra, no cubre completamente el disco solar. Esto da lugar a un "anillo de fuego" brillante alrededor de la Luna. Para disfrutar de este espectáculo, es necesario usar gafas de eclipse certificadas para evitar daños a la vista.

Foto: La Nación.

En contraste, el eclipse total de Luna ocurre cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, cubriendo por completo el disco lunar con su sombra. Durante este evento, la Luna adquiere un color rojizo debido a la refracción de la luz solar a través de la atmósfera terrestre. Este tipo de eclipse es completamente visible a simple vista y es uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes, según publicó La Nación.

El eclipse total de Sol es quizás el más dramático, ya que la Luna cubre completamente el disco solar, oscureciendo el día por un breve período y revelando la corona solar, que normalmente no es visible. Este tipo de eclipse es un espectáculo impresionante, pero es fundamental observarlo con protección adecuada para evitar daño ocular.

Por último, el eclipse parcial de Luna ocurre cuando solo una parte de la Luna entra en la sombra de la Tierra, creando un efecto en el que una porción del disco lunar se oscurece mientras el resto sigue iluminado. Este eclipse es más accesible y no requiere equipo especial para ser observado.

Las lluvias de meteoritos de 2026

Además de los eclipses, 2026 será un año lleno de lluvias de meteoritos que se podrán observar a lo largo del año. Estas lluvias ocurren cuando la Tierra atraviesa los restos de cometas en su órbita, lo que provoca la desintegración de los meteoroides al entrar en la atmósfera terrestre, generando las famosas "estrellas fugaces".

La primera lluvia de meteoritos será la lluvia de las Cuadrántidas, que se podrá ver entre fines de diciembre de 2025 y principios de enero de 2026. Luego, las Líridas ofrecerán un espectáculo entre las últimas semanas de abril y los primeros días de mayo. Las Eta Acuáridas, originadas por el cometa Halley, serán visibles entre fines de abril y principios de mayo.

Las Delta Acuáridas del Sur alcanzarán su pico entre fines de julio y principios de agosto, mientras que las Perseidas, una de las lluvias más populares, también se verán en este período. En octubre, las Oriónidas iluminarán el cielo entre los primeros días de octubre y mediados de noviembre. La lluvia de meteoros de las Leónidas será visible entre principios de noviembre y principios de diciembre. Finalmente, las Gemínidas ofrecerán su espectáculo anual durante todo diciembre.