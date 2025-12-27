Conjunción Luna-Saturno: el fenómeno astronómico que despide el 2025

La conjunción entre la Luna y Saturno será visible en el país este fin de semana, un evento astronómico que despedirá el 2025.
Este fin de semana, los cielos de Argentina ofrecerán un fenómeno astronómico espectacular: la conjunción entre la Luna y Saturno. El evento ocurrirá entre la noche del sábado 27 y la madrugada del domingo 28 de diciembre, siendo el punto exacto de alineación a la medianoche. La conjunción es un fenómeno que se produce cuando dos astros se alinean en el cielo y comparten la misma coordenada celeste desde la Tierra, creando una imagen fascinante para los observadores.
El fenómeno será visible a simple vista sin necesidad de telescopios ni filtros especiales, siempre y cuando se esté en un lugar con baja contaminación lumínica. La proximidad de Saturno a la Luna será tal que el planeta aparecerá como un brillante punto cercano al satélite natural de la Tierra, creando una visión impresionante para quienes se encuentren en el lugar adecuado. Este tipo de eventos atraen a astrónomos aficionados y a quienes disfrutan de la belleza del cielo nocturno.
Detalles del evento: cuándo y cómo ver la conjunción
La conjunción será más visible entre las 21:01 del 27 de diciembre y las 00:49 del 28, con el momento exacto de alineación ocurriendo a la medianoche. No obstante, debido a que ambos cuerpos celestes estarán por debajo del horizonte en su máxima precisión, la visibilidad de la conjunción será mejor en las horas previas, cuando ambos astros estén lo suficientemente elevados sobre el horizonte. La Luna, en fase de cuarto creciente, estará iluminada parcialmente, lo que permitirá verla con claridad sin que su brillo opaque la vista de otros objetos celestes.
Saturno, por su parte, se ubicará en la constelación de Acuario, mientras que la Luna estará en la constelación de Piscis. A pesar de que no será visible en su alineación exacta, los observadores aún podrán disfrutar de una visión impresionante de los dos cuerpos celestes cercanos, sin interferencia de la contaminación lumínica. Este tipo de eventos astronómicos, que ocurren ocasionalmente, ofrecen una excelente oportunidad para conectarse con la maravilla del universo y observar el cielo con una perspectiva única.