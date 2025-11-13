Cadena de supermercados busca empleados sin experiencia: cómo postularse online

La cadena de supermercados abre nuevas vacantes para empleados sin experiencia. Conocé cómo postularte online a las nuevas oportunidades laborales.
Carrefour, una de las principales cadenas de supermercados en Argentina, lanzó nuevas convocatorias laborales en noviembre de 2025 para reforzar su plantilla de cara a fin de año. La compañía, que se destaca por su crecimiento constante en el país, ofrece varias oportunidades para aquellos que buscan iniciar su carrera laboral. Algunos de los puestos disponibles no requieren experiencia previa, lo que representa una excelente oportunidad para quienes desean comenzar a trabajar por primera vez en un empleo formal.
Las vacantes disponibles incluyen diversos perfiles, como cajeros y promovendedores, en función de las necesidades de cada sucursal. Además, también se busca incorporar a un Jefe de Ventas Mayoristas con experiencia en el rubro. Las postulaciones a todos estos puestos deben realizarse de forma online, a través de la red profesional LinkedIn, una plataforma que la empresa utiliza para gestionar su proceso de selección.
Vacantes disponibles: ¿qué busca la cadena de supermercados?
Uno de los perfiles más buscados es el de cajero/a, un puesto ideal para quienes buscan su primer empleo. La compañía detalla que no es necesario contar con experiencia previa, solo se requiere tener el secundario completo y disponibilidad full time. El puesto implica tareas como el manejo de caja, atención al cliente y la gestión de cobros en diversas modalidades de pago. Este rol representa una gran oportunidad para quienes desean comenzar a trabajar en un entorno dinámico y con posibilidades de crecimiento.
Otro de los puestos disponibles es el de promovendedor/a. Este cargo combina asesoramiento, promoción y ventas dentro de las tiendas Carrefour. Los promovendedores son responsables de ofrecer una experiencia de compra personalizada, impulsar la venta de soluciones digitales y proporcionar información sobre productos y servicios. Aunque la experiencia en ventas o atención al cliente es valorada, no es un requisito excluyente. La empresa busca perfiles proactivos, empáticos y orientados a resultados.
Cómo postularse online a las vacantes de la cadena de supermercados
El proceso de postulación para las vacantes de Carrefour se realiza exclusivamente a través de LinkedIn. La compañía ha habilitado su página oficial en esta red social para que los interesados puedan acceder a las ofertas laborales vigentes. A continuación, te explicamos cómo realizar la postulación:
Ingresa a linkedin.com/company/carrefour-argentina/.
Selecciona la oferta de trabajo que más te interese.
Haz clic en “Solicitar empleo”.
Completa los datos personales y adjunta tu currículum actualizado.
Es importante tener en cuenta que Carrefour ofrece a sus empleados oportunidades de capacitación interna para mejorar sus habilidades comerciales y laborales. Los puestos de cajero y promovendedor no requieren experiencia previa, lo que abre una puerta a muchos jóvenes que buscan insertarse en el mercado laboral. Además, aquellos interesados en roles de mayor responsabilidad, como el Jefe de Ventas Mayoristas, deben contar con experiencia comprobable en posiciones similares y tener un perfil con liderazgo y capacidad analítica.
Oportunidad para quienes buscan empleo en el último trimestre del año
La convocatoria de Carrefour busca sumar personal para cubrir diversas posiciones dentro de las tiendas, especialmente en áreas de atención al cliente y ventas. Este proceso de selección es una excelente oportunidad para aquellos que buscan empleo antes de fin de año y desean formar parte de una de las cadenas de supermercados más grandes del país. Con la posibilidad de comenzar a trabajar en un ambiente dinámico y con posibilidades de crecimiento, los interesados deben aprovechar esta oportunidad para postularse a través de LinkedIn. (Con información de BAE Negocios)