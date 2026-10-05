Becas de Movilidad 2026: quiénes pueden anotarse por $1,5 y $3 millones

Las Becas de Movilidad 2026 abrieron su segundo llamado para artistas y trabajadores de la cultura. El Fondo Nacional de las Artes otorgará hasta $1,5 millones para traslados dentro del país y hasta $3 millones para actividades en el exterior.
Las Becas de Movilidad 2026 abrieron una segunda convocatoria destinada a artistas, creadores, productores y gestores culturales que necesiten financiamiento para participar de actividades relevantes dentro de Argentina o en el exterior. El programa del Fondo Nacional de las Artes (FNA) contempla aportes de hasta $1.500.000 y $3.000.000, según el destino.
La iniciativa tiene como objetivo impulsar la circulación y visibilidad de creadores y agentes culturales mediante su participación en ferias, mercados, festivales, congresos, foros y otros encuentros vinculados con el sector.
Los fondos podrán utilizarse para cubrir total o parcialmente diferentes costos relacionados con el viaje y la estadía. Entre ellos se encuentran pasajes aéreos o terrestres, alojamiento, viáticos y fletes necesarios para transportar obras, objetos o equipamiento técnico.
Cuánto pagan las Becas de Movilidad 2026
La segunda convocatoria establece dos categorías de financiamiento, diferenciadas de acuerdo con el destino del evento al que asistirá el beneficiario.
Para la movilidad dentro de Argentina, el aporte podrá alcanzar los $1.500.000, mientras que para la movilidad en el exterior el financiamiento tendrá un máximo de $3.000.000.
A su vez, las dos categorías contemplan cuatro modalidades: participación en ferias y mercados; participación en festivales; asistencia a congresos y foros; y participación en otros eventos artísticos o culturales.
Quiénes pueden anotarse
Las Becas de Movilidad están dirigidas a artistas, artesanos, diseñadores, arquitectos, productores, investigadores y gestores culturales, tanto argentinos como extranjeros con residencia legal en el país.
La convocatoria alcanza a diferentes disciplinas: Artes Escénicas, Artesanías, Artes Visuales, Arte y Tecnología, Arquitectura y Patrimonio, Audiovisuales, Diseño, Gestión Cultural, Letras y Música.
Cada solicitante podrá presentarse en una única categoría y modalidad. En los casos de proyectos colectivos o grupales, el Fondo Nacional de las Artes podrá otorgar hasta cuatro becas individuales por grupo.
Qué requisito es indispensable para solicitar la beca
Para completar la postulación, los interesados deberán acreditar de manera fehaciente que tienen confirmada su participación en el evento para el cual solicitan el financiamiento.
Entre la documentación admitida se encuentran cartas de invitación, correos provenientes de cuentas oficiales, preacreditaciones o comprobantes de inscripción que permitan constatar la participación.
Un punto central del segundo llamado es el período alcanzado por el beneficio: las ayudas están destinadas a financiar la participación en eventos artísticos y culturales que se desarrollen entre el 1° de enero y el 1° de junio de 2027.
Quiénes no pueden participar del segundo llamado
La convocatoria establece una serie de exclusiones. No podrán presentarse quienes hayan obtenido una Beca de Movilidad durante el primer llamado de 2026.
Tampoco podrán hacerlo integrantes del personal de la Secretaría de Cultura de la Nación y del Fondo Nacional de las Artes, familiares del Directorio ni beneficiarios de ediciones anteriores que mantengan obligaciones o rendiciones pendientes con el organismo.
De esta manera, el segundo llamado apunta a ampliar las posibilidades de acceso al financiamiento para nuevos postulantes que busquen participar de encuentros culturales dentro y fuera del país.
Cómo inscribirse a las Becas de Movilidad 2026
Las postulaciones y la documentación requerida deberán gestionarse mediante la plataforma digital oficial del Fondo Nacional de las Artes.
Antes de iniciar el trámite, los interesados deberán contar con la documentación que certifique su participación en el evento y definir si solicitarán la ayuda para movilidad nacional o internacional.
La iniciativa busca facilitar los gastos necesarios para que artistas y trabajadores del sector puedan participar de espacios que contribuyan a la circulación de sus producciones, el intercambio profesional y la difusión de sus trabajos.