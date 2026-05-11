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Sociedad Le arrojaron piedras a Juanjo Piedrabuena

Cantante de cumbia y diputado provincial fue atacado cuando se trasladaba en su camioneta

Juanjo Piedrabuena fue víctima de un violento ataque mientras se conducía por la Autopista Rosario-Santa Fe. Le arrojaron un ladrillazo y le dañaron el parabrisas.

11 de Mayo de 2026
Atacaron a piedrazos el auto de cantante de cumbia
Atacaron a piedrazos el auto de cantante de cumbia

Juanjo Piedrabuena fue víctima de un violento ataque mientras se conducía por la Autopista Rosario-Santa Fe. Le arrojaron un ladrillazo y le dañaron el parabrisas.

El cantante de cumbia y diputado provincial santafesino, Juanjo Piedrabuena, fue víctima de un violento ataque mientras viajaba junto a su equipo para cumplir con un show en San Lorenzo.

 

De acuerdo a la información policía, el hecho se registró en las primeras horas del domingo, mientras el referente de la música tropical transitaba por la Autopista Rosario-Santa Fe a la altura del kilómetro 149, en las inmediaciones del predio de entrenamiento de Colón.

 

“Había dos personas en el medio de la calzada tirándole piedras a los vehículos. Antes que a nosotros, ya le habían pegado a un minibús”, relató el cantante. Sin embargo, lo más preocupante fue lo que divisaron en los márgenes de la ruta: “Abajo había como 10 personas más aguardando para lastimar y robarle a la gente que circula”.

Juanjo Piedrabuena
Juanjo Piedrabuena

De acuerdo al testimonio de Piedrabuena, el conductor intentó esquivar los objetos, aunque uno de los ladrillos impactó directamente contra el parabrisas del vehículo. El vidrio terminó completamente rajado, aunque no llegó a romperse por completo. Para el entorno del artista, la situación podría haber terminado en una tragedia.

 

“Si eso entraba, mi productor perdía el control y hubiese sido un desastre”, expresó el músico sobre el ataque sufrido durante el trayecto.

 

Tras el impacto, el chofer decidió no detener la marcha y continuar circulando para abandonar rápidamente la zona ante el temor de un posible robo.

Temas:

Juanjo Piedrabuena cantante cumbia ataque autopista diputado provincial
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