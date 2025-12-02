 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad

Artesano entrerriano creó una bombilla para el Dibu Martínez: "Es la atajada del Mundial"

2 de Diciembre de 2025
REDACCIÓN ELONCE

Germán Barsi es un artesano oriundo de San Salvador y creó una bombilla de alpaca personalizada para el arquero de la Selección Argentina, Emiliano "Dibu" Martínez. En diálogo con Elonce, contó de qué material está hecha y cómo llegó este pedido.

Germán Barsi es un artesano oriundo de San Salvador y creó una bombilla de alpaca personalizada para el arquero de la Selección Argentina, Emiliano "Dibu" Martínez.

 

En diálogo con Elonce, expresó que “José, un amigo mío, está siempre en las carreras y es amigo del hermano del Dibu. En una videollamada, el Dibu vio una de las bombillas y preguntó si se podía hacer una con una atajada en medio de los dos ramales. Le dije que sí y me puse a trabajar. Es la atajada del Mundial”.

 

 

Comentó que se trata de una “bombilla dos ramales, con tubos gruesos de 10 milímetros y 5 milímetros. El calado es de bronce, alpaca y soldadura de plata”.

 

Dijo que “hago envíos a todo el país y al exterior. Hice la bombilla para el Dibu y para el Huevo Acuña. La de él es similar a la del Dibu, con dos ramales y un huevo en el medio. Jamás pensé en la repercusión que iba a tener. A la elaboración de bombillas les pongo el mismo empeño, ya sea para una personalidad destacada o para un vecino”.

 

 

“La variación viene en los calados. Vienen con dos ramales, corazón, me piden con animales, marcas de negocios, mapas, hay de todo. Yo buscaba algo que sea útil y lindo”, agregó. Elonce.com

 

 

Artesano creó una bombilla para el Dibu Martínez

Temas:

Bombilla Mate Dibu Martínez artesanías
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

