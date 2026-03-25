ANMAT aprobó un tratamiento innovador para combatir un tipo de cáncer de sangre

La ANMAT aprobó un nuevo tratamiento para pacientes con mieloma múltiple, un tipo de cáncer de la sangre que afecta a las células plasmáticas y presenta dificultades en su abordaje en etapas avanzadas.

La medida representa una nueva alternativa terapéutica para personas que ya atravesaron varias líneas de tratamiento y cuya enfermedad se volvió refractaria. En Argentina, se estiman alrededor de 1.300 nuevos casos por año.

El mieloma múltiple es una patología que se caracteriza por la proliferación anormal de células en la médula ósea, lo que puede generar complicaciones como anemia, infecciones, daño renal y lesiones óseas.

Un tratamiento para casos complejos

El medicamento aprobado por la ANMAT está indicado para pacientes adultos que ya recibieron al menos tres terapias previas y presentan recaída o resistencia a los tratamientos convencionales.

Se trata de talquetamab, un anticuerpo biespecífico que actúa redirigiendo las células del sistema inmunológico para atacar las células tumorales.

Esta terapia introduce un mecanismo de acción diferente al de otros tratamientos disponibles, lo que permite ampliar las opciones en un contexto donde la enfermedad suele presentar recaídas.

Aprobaron un nuevo tratamiento. Foto: Ilustrativa.

Resultados en estudios clínicos

La aprobación se basa en datos de ensayos clínicos que evaluaron la eficacia y seguridad del tratamiento en más de 300 pacientes.

En esos estudios se observaron tasas de respuesta global del 74% en pacientes sin terapias previas similares y del 67% en aquellos que ya habían sido tratados con mecanismos comparables.

Además, se registró una duración de respuesta de hasta 17,5 meses y una supervivencia global a dos años del 67,1%, lo que posiciona a esta terapia como una alternativa relevante.

Cómo se administra y efectos observados

El tratamiento aprobado por la ANMAT se administra mediante inyección subcutánea y sigue un esquema que comienza con una fase de ajuste de dosis, para luego continuar con aplicaciones periódicas.

En muchos casos, la modalidad permite una atención ambulatoria, aunque requiere controles médicos para monitorear posibles efectos adversos.

Entre los efectos más frecuentes se encuentran alteraciones del gusto, sequedad bucal, pérdida de peso e infecciones, que en general fueron de intensidad leve a moderada según los estudios realizados.