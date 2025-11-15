Angie Felix, reina de O’Bahía 2026: fue elegida para representar a la comparsa

La elección de Angie Felix como reina de O’Bahía 2026 fue anunciada por la comparsa del Club Pescadores, que destacó su elegancia y carisma para encabezar la pasarela del próximo carnaval.
La comparsa O’Bahía, del Club Pescadores, anunció oficialmente a Angie Felix reina de O’Bahía 2026, quien representará a la institución en la pasarela del próximo Carnaval del País.
A su vez, la presentación se realizó a través de las redes sociales de la comparsa, donde destacaron: “Con orgullo presentamos a Angie Felix, nuestra Reina 2026”, reflejando la expectativa y entusiasmo por su participación.
La elección de Angie Felix se da en el marco de la temática “El Pescador, el Genio y Las Mil y Una Noches”, diseñada por el reconocido creativo José Luis Gestro para la edición 2026. Desde la organización del Club Pescadores resaltaron que la futura soberana refleja “elegancia y carisma, atributos que representan el espíritu de la comparsa”.
Además, la dirección artística estará a cargo de Adrián Butteri, uno de los referentes más destacados del Carnaval del País, quien regresa tras su participación en Kamarr en 2024. Este equipo busca consolidar una propuesta escénica innovadora que combine tradición, espectáculo y creatividad, con la presencia de Angie Felix como eje central de la presentación.
La estructura artística de O’Bahía para 2026
La comparsa ya confirmó otros roles claves para la edición 2026. En septiembre se anunció a Martina Ghiglia como pasista, mientras que a comienzos de octubre Celeste Piaggio asumió la dirección de la batucada con su equipo “Las Audaces”. Rogelio y Nina Fuentes liderarán la Puesta en Escena, garantizando la coordinación de coreografías y escenografía durante los desfiles.
El regreso de Adrián Butteri a la dirección creativa y la incorporación de Grego Farina desde Estados Unidos, quien conducirá Mari Mari, aportan experiencia y proyección internacional a O’Bahía. Esta combinación de talentos asegura un espectáculo de alto nivel, donde Angie Felix se consolidará como figura central del carnaval.
La elección de la reina y la confirmación de los distintos integrantes del equipo artístico refuerzan la estructura de la comparsa, que busca destacar tanto por su propuesta estética como por la calidad de su espectáculo. O’Bahía aspira a posicionarse nuevamente entre las comparsas más destacadas del Carnaval del País. (Con información de R2820)