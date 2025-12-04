Alumnos suspendidos de colegio por cometer daño: qué dijeron padres y estudiantes

Fue un final de curso bochornoso. La bronca le ganó a lo que debía ser un festejo. Una postal de la adolescencia que no acepta límites y la consecuencia de una severa sanción a casi toda la promoción de quinto año del colegio secundario de la Universidad Marcelino Champagnat de Mendoza.

Cerca de 115 alumnos de la promoción 2025 del colegio mendocino Santa María, ubicado en Godoy Cruz, recibieron 20 amonestaciones cada uno por daños e insultos durante el último día de clases. Los que tenían alguna sanción previa quedaron en condición de libres y tienen que rendir en febrero y marzo, todas las materias de quinto año.

La protesta y los desmanes ocurrieron el jueves 27 de noviembre, cuando los estudiantes se enteraron de que no iban a tener clases el viernes. Fue una decisión del director Horacio Fernández para evitar el festejo del UUD (último último día de clases) en la escuela. Los directivos sospechaban que iba a ser incontrolable la despedida. Y lo fue.

Apenas supieron los adolescentes que no habría clases el viernes, comenzaron a romper las carpetas y arrojar papelitos. La protesta masiva y ruidosa, sumó insultos contra el rector, bancos y sillas dados vueltas y destrozos de maquetas y dibujos de estudiantes universitarios, que cursan en el turno tarde.

Los desmanes fueron captados por celulares y subidos por los mismos alumnos a las redes sociales. En videos viralizados se ve la protesta y los destrozos en los pasillos y en el patio interno del colegio. Cayó una lluvia de papelitos desde el cuarto piso a la planta baja, se oyeron los insultos y el rostro desencajado del director, ante la escena.

"Solo tiramos papelitos. Lo que más nos enoja es que hay un grupo excluido, que sí participaron de los destrozos y no tienen sanciones, son hijos de gente influyente", argumentó una de las adolescente este miércoles en la puerta del colegio.

En general, los alumnos sancionados contaron que están de acuerdo con cumplir con el trabajo comunitario para reparar los daños, pero se oponen a la sanción colectiva.

"Nos afecta a nuestro futuro, nos impide comenzar una carrera universitaria", dijo una estudiante. Y su compañera, agregó: "Me quedé libre y tengo muy buenas notas. Estoy aspirando a universidades de Estados Unidos y esto me arruina la carrera, no nos pueden meter a todos en la misma bolsa".

Las madres y padres que esta mañana fueron a pedir una reunión con las autoridades del colegio, dijeron que nunca se les avisó de la decisión de suspender el último día y que la sanción la recibieron por mail.

"Los chicos tienen que entender que estuvo mal, pero el conflicto no ha sido bien manejado por el colegio. Vemos en la filmación que hay un grupo de alumnos que hicieron destrozos, sacaron un matafuegos, rompieron cosas, y no fueron sancionados", se quejó una mamá. Otro padre se presentó con un abogado en la escuela, con la intención de apelar la sanción.

El Consejo Escolar del colegio determinó que los estudiantes no cumplieron con el Reglamento de Convivencia y Disciplina. Aplicó 20 amonestaciones para cada estudiante. Y aclaró que se podrán reducir a 14 las amonestaciones, en el caso en que los alumnos cumplan con el Plan de Trabajo de Reparación y Recapacitación Escolar, entre el 12 y el 18 de diciembre.

La sanción

La Universidad Champagnat informa que, mediante Resolución Rectoral N° 065-REC-2025 se dispusieron medidas institucionales, pedagógicas y disciplinarias frente a los hechos ocurridos el día 27 de noviembre de 2025 en el Colegio Universitario Santa María, que involucraron a estudiantes de quinto año.

El Consejo Escolar constató daños materiales en instalaciones, mobiliario y bienes institucionales; afectación a producciones académicas de estudiantes de la Facultad de Informática y Diseño; conductas disruptivas; incumplimiento de órdenes de directivos, docentes y preceptores; y expresiones ofensivas hacia las autoridades. Todo ello encuadra en faltas graves y muy graves contempladas en los arts. 3 y 4 del Reglamento vigente.

La sanción consistió en 20 amonestaciones para todos los estudiantes involucrados. Y una posible reducción a 14 amonestaciones condicionada al cumplimiento íntegro y verificable del Plan de Trabajo de Reparación y Recapacitación Escolar.

Aclara la resolución que los alumnos con más de 5 amonestaciones previas quedan excluidos de la reducción.

El Plan de Trabajo de Reparación y Recapacitación incluye actividades comunitarias, institucionales y de formación ética y convivencial, a desarrollarse entre el 12 y 18 de diciembre. Comprende tareas de limpieza y reparación, proyectos pedagógicos, elaboración de materiales para los distintos niveles, actividades solidarias y participación en talleres de convivencia.

Agrega que todos los estudiantes deberán preparar y aprobar un coloquio formativo como instancia obligatoria de reflexión y aprendizaje sobre normas institucionales y responsabilidades.

Y cierra la resolución: "La Universidad Champagnat y el Colegio Universitario Santa María reafirman que el régimen institucional reconoce, entre los derechos de los estudiantes, el de ser formados, orientados y acompañados en la adquisición de normas éticas y morales, necesarias para integrarse positivamente en la comunidad. En coherencia con estos principios, la respuesta institucional frente a situaciones de inconducta no se limita a sanciones, sino que incorpora instancias pedagógicas orientadas a la reflexión, la reparación y el aprendizaje significan". (Clarín)