Alertan por un nuevo período inestable desde el viernes 27: cómo impactará en Entre Ríos

El panorama meteorológico en Argentina anticipa un nuevo evento de lluvias que comenzará a gestarse hacia el viernes 27, tras varios días de estabilidad atmosférica. Durante la primera mitad de la semana, gran parte del centro y norte del país experimentará condiciones mayormente estables, con predominio de cielos despejados y temperaturas que oscilarán entre frescas y templadas, con registros más elevados en el norte durante las tardes.

Sin embargo, este escenario comenzará a modificarse progresivamente hacia el jueves, cuando se produzca el retorno de aire más cálido y húmedo desde la región del Litoral hacia el centro-este del país. Este cambio estará impulsado por el avance de un sistema frontal cálido que favorecerá el aumento de la inestabilidad en amplias zonas.

Foto: Archivo Elonce.

El meteorólogo Christian Garavaglia, de Meteored, explicó que “este tipo de configuraciones suele ser propicia para la formación de precipitaciones persistentes, especialmente cuando el frente tiende a estacionarse”. En ese sentido, los modelos meteorológicos comienzan a coincidir en un escenario más activo hacia el cierre de la semana.

Un frente estacionario que potenciará las lluvias

De acuerdo con las proyecciones actuales, este frente cálido podría quedar semiestacionario sobre la región central del país, generando un contexto favorable para el desarrollo de lluvias y tormentas de variada intensidad. A esto se sumará el desplazamiento de perturbaciones en altura, conocidas como ondas cortas, que contribuirán a incrementar la inestabilidad.

“El acople entre aire cálido, humedad y forzantes dinámicos en altura puede derivar en episodios de lluvias más organizados y recurrentes”, señaló Garavaglia, quien remarcó que aún se trata de un pronóstico en evolución. No obstante, los indicios son cada vez más consistentes entre distintos modelos numéricos.

Foto: Archivo Elonce.

Las zonas que inicialmente se verían más afectadas por este evento de lluvias incluyen el norte de la provincia de Buenos Aires y el sur del Litoral. Allí podrían registrarse precipitaciones desde el mismo viernes, extendiéndose de manera intermitente durante el fin de semana.

Ciudades bajo la lupa y pronóstico en evolución

Entre las grandes ciudades que podrían experimentar condiciones de mal tiempo se destacan Buenos Aires, Rosario y Gualeguaychú, donde se esperan lluvias frecuentes, aunque con posibles mejoramientos temporarios. Este comportamiento variable es característico de los sistemas frontales estacionarios.

“Todavía es prematuro hablar de acumulados específicos o de eventos extremos puntuales, pero sí podemos afirmar que el patrón será más inestable y húmedo hacia el final de la semana”, indicó Garavaglia. Esta aclaración resulta clave en un contexto donde la precisión del pronóstico aumenta a medida que se reduce el plazo temporal.

El especialista también subrayó que este tipo de eventos puede tener impactos diversos según la intensidad de las tormentas, desde lluvias moderadas beneficiosas hasta episodios localmente intensos. Por ello, recomendó seguir de cerca las actualizaciones oficiales.