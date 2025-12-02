Alerta por rebrote de varicela en Gualeguaychú: refuerzan las medidas de prevención

El Hospital Centenario de Gualeguaychú emitió una alerta ante un rebrote de varicela en la ciudad, destacando la importancia de intensificar las medidas preventivas para evitar la propagación del virus. En su comunicado, las autoridades sanitarias hicieron hincapié en la necesidad de tomar precauciones tanto en el hogar como en las instituciones educativas, ya que los casos siguen en aumento.

Las principales recomendaciones para la población incluyen realizar un lavado frecuente de manos, mantener los ambientes bien ventilados y desinfectar las superficies de uso común. Además, se recomienda evitar el contacto directo con personas que presenten síntomas de varicela, como erupciones en la piel y fiebre.

Medidas a seguir en caso de sospecha de varicela

El hospital también detalló qué hacer si se detecta un caso de varicela en el hogar o en la escuela. En estos casos, se recomienda aislar a la persona afectada hasta que reciba el alta médica y controlar la fiebre y otros síntomas. Además, los niños que hayan sido diagnosticados con varicela no deben asistir a la escuela ni a actividades grupales hasta que se encuentren completamente recuperados. Es fundamental informar a las instituciones educativas para que refuercen las medidas preventivas.

Por otro lado, se aclaró que, en este momento, el Ministerio de Salud no dispone de vacunas contra la varicela, por lo que no se debe acudir a los centros de vacunación con este fin.

¿Es necesario cerrar las escuelas?

El comunicado también desaconseja el cierre de las instituciones educativas, ya que no es considerado necesario. Sin embargo, se destacó que los niños que hayan padecido varicela deben presentar un certificado médico para reincorporarse a las clases una vez que estén completamente recuperados.

“La cooperación de todos es esencial para frenar la propagación del virus. Ante cualquier duda, se recomienda consultar al centro de salud más cercano”, concluyó el Hospital Centenario, reiterando la importancia de seguir las indicaciones para evitar el contagio.